99 segue Uber e anuncia pacote que zera cobrança de tarifa a motoristas; veja cidades

Na esteira da Uber, que anunciou recentemente um "passe para motoristas", a 99 divulgou o "pacote taxa zero".
Na prática, as duas empresas oferecem o mesmo benefício para os profissionais parceiros: a possibilidade de assinar ou de comprar um pacote de horas para, durante um período, zerar a tarifa de serviço cobrada pelos aplicativos.
Segundo a 99, a opção está disponível apenas para motoristas de 20 cidades selecionadas. Veja a relação abaixo:
- Ouro Preto (MG);
- Tramandaí (RS);
- Uruguaiana (RS);
- Litoral Piauiense (PI);
- Cacoal (RO);
- Paragominas (PA);
- Divinópolis (MG);
- Imperatriz (MA);
- Porto Velho (RO);
- Cascavel (PR);
- Região Serrana (RJ);
- Petrópolis (RJ);
- Botucatu (SP);
- Teresina (PI);
- Juiz de Fora (MG);
- Araranguá (SC);
- Agreste de Itabaiana (SE);
- Agreste de Lagarto (SE);
- Estância (SE);
- Alagoinhas (BA).
Quais são as modalidades dos pacotes?
Os pacotes estarão disponíveis em diferentes durações, variando de 24 horas (diária) a 168 horas (semanal).
A adesão à assinatura é opcional. Motoristas que não quiserem trabalhar com a modalidade poderão continuar utilizando a plataforma normalmente pelo modelo tradicional.
"O pacote amplia a liberdade de escolha dos motoristas parceiros, oferecendo uma alternativa para quem busca mais previsibilidade no planejamento dos ganhos, sem alterar a flexibilidade que caracteriza o trabalho por meio da plataforma", explica a empresa.
Como ativar o pacote "Taxa Zero"?
O motorista deve, primeiro, acessar a área de campanhas na Central de Recompensas do aplicativo 99. Depois disso:
- Selecionar o programa "Taxa Zero";
- Escolher a duração desejada;
- Realizar o pagamento utilizando o saldo disponível na carteira 99.
Após a confirmação, o benefício passa a valer automaticamente pelo período contratado.