99 segue Uber e anuncia pacote que zera cobrança de tarifa a motoristas; veja cidades

Na esteira da Uber, que anunciou recentemente um "passe para motoristas", a 99 divulgou o "pacote taxa zero".

Na prática, as duas empresas oferecem o mesmo benefício para os profissionais parceiros: a possibilidade de assinar ou de comprar um pacote de horas para, durante um período, zerar a tarifa de serviço cobrada pelos aplicativos.

Segundo a 99, a opção está disponível apenas para motoristas de 20 cidades selecionadas. Veja a relação abaixo:

Ouro Preto (MG); Tramandaí (RS); Uruguaiana (RS); Litoral Piauiense (PI); Cacoal (RO); Paragominas (PA); Divinópolis (MG); Imperatriz (MA); Porto Velho (RO); Cascavel (PR); Região Serrana (RJ); Petrópolis (RJ); Botucatu (SP); Teresina (PI); Juiz de Fora (MG); Araranguá (SC); Agreste de Itabaiana (SE); Agreste de Lagarto (SE); Estância (SE); Alagoinhas (BA).

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Quais são as modalidades dos pacotes?

Os pacotes estarão disponíveis em diferentes durações, variando de 24 horas (diária) a 168 horas (semanal).

A adesão à assinatura é opcional. Motoristas que não quiserem trabalhar com a modalidade poderão continuar utilizando a plataforma normalmente pelo modelo tradicional.

"O pacote amplia a liberdade de escolha dos motoristas parceiros, oferecendo uma alternativa para quem busca mais previsibilidade no planejamento dos ganhos, sem alterar a flexibilidade que caracteriza o trabalho por meio da plataforma", explica a empresa.

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Como ativar o pacote "Taxa Zero"?

O motorista deve, primeiro, acessar a área de campanhas na Central de Recompensas do aplicativo 99. Depois disso:

Selecionar o programa "Taxa Zero";

Escolher a duração desejada;

Realizar o pagamento utilizando o saldo disponível na carteira 99.

Após a confirmação, o benefício passa a valer automaticamente pelo período contratado.