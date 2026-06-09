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99 segue Uber e anuncia pacote que zera cobrança de tarifa a motoristas; veja cidades

O pacote "Tarifa Zero" tem duração determinada.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
09 de Junho de 2026 - 19:05
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Legenda: A novidade vale para motoristas de 20 cidades selecionadas.
Foto: Shutterstock/Diego Thomazini.

Na esteira da Uber, que anunciou recentemente um "passe para motoristas", a 99 divulgou o "pacote taxa zero".

Na prática, as duas empresas oferecem o mesmo benefício para os profissionais parceiros: a possibilidade de assinar ou de comprar um pacote de horas para, durante um período, zerar a tarifa de serviço cobrada pelos aplicativos.

Segundo a 99, a opção está disponível apenas para motoristas de 20 cidades selecionadas. Veja a relação abaixo:

  1. Ouro Preto (MG);
  2. Tramandaí (RS);
  3. Uruguaiana (RS);
  4. Litoral Piauiense (PI);
  5. Cacoal (RO);
  6. Paragominas (PA);
  7. Divinópolis (MG);
  8. Imperatriz (MA);
  9. Porto Velho (RO);
  10. Cascavel (PR);
  11. Região Serrana (RJ);
  12. Petrópolis (RJ);
  13. Botucatu (SP);
  14. Teresina (PI);
  15. Juiz de Fora (MG);
  16. Araranguá (SC);
  17. Agreste de Itabaiana (SE);
  18. Agreste de Lagarto (SE);
  19. Estância (SE);
  20. Alagoinhas (BA).

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Quais são as modalidades dos pacotes?

Os pacotes estarão disponíveis em diferentes durações, variando de 24 horas (diária) a 168 horas (semanal).

A adesão à assinatura é opcional. Motoristas que não quiserem trabalhar com a modalidade poderão continuar utilizando a plataforma normalmente pelo modelo tradicional.

"O pacote amplia a liberdade de escolha dos motoristas parceiros, oferecendo uma alternativa para quem busca mais previsibilidade no planejamento dos ganhos, sem alterar a flexibilidade que caracteriza o trabalho por meio da plataforma", explica a empresa.

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Como ativar o pacote "Taxa Zero"?

O motorista deve, primeiro, acessar a área de campanhas na Central de Recompensas do aplicativo 99. Depois disso:

  • Selecionar o programa "Taxa Zero";
  • Escolher a duração desejada;
  • Realizar o pagamento utilizando o saldo disponível na carteira 99.

Após a confirmação, o benefício passa a valer automaticamente pelo período contratado.

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