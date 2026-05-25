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Uber inicia ‘Passe para Motoristas’ em 12 cidades brasileiras nesta segunda-feira (25)

Motoristas terão opção de pagar plataforma por 'passe por tempo' ou 'passe por ganhos'.

Escrito por João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
25 de Maio de 2026 - 15:51 (Atualizado às 16:20)
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Legenda: Motoristas vão poder assinar 'Passe por tempo' ou 'Passe por ganhos'.
Foto: Shutterstock/Lutsenko_Oleksandr

A Uber confirmou ao Diário do Nordeste, nesta segunda-feira (25), que iniciou a expansão dos testes do “Passe para Motoristas”, modalidade de assinatura voltada para parceiros da plataforma que permite zerar a taxa de serviço cobrada pela empresa mediante pagamento fixo.

Veja cidades onde Uber testará o serviço:

  • Divinópolis
  • Uruguaiana
  • Imperatriz
  • Itabuna
  • Ilhéus
  • Porto Velho
  • Rio Branco
  • Cascavel
  • Petrópolis
  • Juiz de Fora
  • Teresina
  • Botucatu

Até então, o modelo estava disponível apenas para motociclistas em algumas cidades do país. Agora, a Uber amplia o alcance da ferramenta como parte de uma estratégia para oferecer mais previsibilidade de ganhos aos motoristas parceiros.

Segundo a empresa, o “Passe para Motoristas” terá duas modalidades de contratação.

  • Passe por tempo: pagamento de uma taxa fixa válida por 24 ou 72 horas consecutivas, conforme escolha do motorista.
  • Passe por ganhos: pagamento de uma taxa única para a realização de viagens sem cobrança adicional de taxa de serviço, até que se atinja um valor máximo de ganhos definido diretamente no app Uber Driver.

Valores de passe será cobrado com realidade de mercado local

De acordo com a plataforma, os valores cobrados variam conforme as características de cada mercado local. Os detalhes sobre preços, regras e disponibilidade podem ser consultados diretamente na aba “Passe para Motoristas” do aplicativo Uber Driver pelos parceiros das cidades participantes.

A empresa informou ainda que os motoristas dessas localidades começaram a receber comunicações oficiais sobre a novidade nesta segunda-feira (25).

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João Lima Neto

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