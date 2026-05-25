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Manutenção preventiva: cinco itens para revisar no carro em dias de chuva

Confira os itens essenciais para revisar no carro para evitar problemas mecânicos em períodos chuvosos e aumentar a segurança.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
25 de Maio de 2026 - 18:45 (Atualizado às 19:01)
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Legenda: É necessário checar o desembaçador e palhetas do carro para evitar falta de visibilidade.
Foto: Fabiane de Paula/SVM.

Sair com o carro sob chuva torrencial é sempre perigoso, pois a visibilidade do condutor fica comprometida. Nessa hora, quando caem os primeiros pingos, é importante dirigir com segurança e evitar panes durante a estação chuvosa.

Antes de pegar a estrada no período de inverno, o aconselhável é priorizar a verificação de alguns itens. “O asfalto molhado exige máxima aderência, visibilidade e precaução”, ressalta Igor Aranha, chefe de oficina.

Ele ressalta que jamais pegaria a estrada à noite em período de chuva porque “triplicaria a chance de algo dar errado. Isso acontece, principalmente, para condutores que não checam nada antes de viajar sob a chuva”.

Quais os itens mais afetados pela chuva

De acordo com ele, os itens mais afetados do automóvel incluem o sistema de visibilidade (palhetas do para-brisa e faróis), componentes elétricos e de ignição sensíveis à umidade, o conjunto de frenagem, as borrachas de vedação contra infiltrações e a suspensão, que sofre corrosão e desgaste acelerado em áreas alagadas.

Quando fazer revisão preventiva

“No Ceará, faça a revisão preventiva entre o fim de novembro e o início do período chuvoso, em dezembro ou janeiro, ou sempre que o veículo atingir os prazos do fabricante (geralmente a cada 6 meses ou 10.000 km). Isso garante que o carro enfrente o frio, a chuva intensa e a neblina, principalmente em serras como Guaramiranga e Ibiapaba, sem panes”, reforça Igor Aranha. 

Segundo o profissional, o motor exige um esforço maior do veículo nas primeiras partidas no frio e em pistas molhadas. Para garantir a segurança e o bom funcionamento, “dê atenção especial aos seguintes itens antes do inverno, como bateria, palhetas do para-brisa, pneus e desembaçador.

Bateria

Ela pode descarregar no inverno, por isso é importante tomar algumas medidas para protegê-la. É fundamental realizar a manutenção preventiva da peça, bem como checar outros componentes, principalmente o alternador — responsável por recarregá-la.  

Além disso, tomar cuidados com o carro no inverno, como evitar ligar e desligar o veículo em congestionamentos e não dar partida com aparelhos eletrônicos ligados, é essencial para proteger a bateria.

Palhetas do para-brisa

Ter uma visão clara do caminho é o primeiro passo para reagir a tempo a qualquer imprevisto. É por isso que o limpador de para-brisa é tão importante na direção defensiva. Troque as palhetas dianteiras e traseiras a cada seis meses ou sempre que apresentarem falhas ou barulhos.

Pneus

Na chuva, a principal preocupação com os pneus é a aquaplanagem (quando o pneu perde contato com o asfalto e desliza sobre a água).

Para evitar acidentes, reduza a velocidade, mantenha o dobro de distância do veículo à frente, calibre os pneus regularmente e verifique sempre o desgaste da banda de rodagem.

Desembaçador do vidro traseiro

Esse é mais um daqueles equipamentos que só percebemos sua importância quando a chuva desaba e fica impossível enxergar qualquer coisa pelo vidro traseiro.

O desembaçador não apresenta problemas com frequência, mas se um dos filetes for danificado no momento de uma limpeza ou durante o transporte de alguma carga, ou se o fusível queimar, o sistema não irá funcionar corretamente, atrapalhando muito a visibilidade.

Sistema de freios

Assim como os pneus, os freios precisam estar funcionando perfeitamente sempre, mas, com a pista molhada, eles se tornam protagonistas quando o assunto é segurança.

Por isso, confira o estado dos discos, das pastilhas, do fluido de freio e de outros elementos do conjunto para não ficar na mão no momento de uma frenagem de emergência.

Caso o pedal de freio esteja duro ou trepidando em frenagens suaves, vale procurar o quanto antes um serviço especializado. Barulhos também podem indicar que algo está errado.

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