Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Como saber se a embreagem do seu veículo está ruim e evitar prejuízos

A embreagem é uma das peças mais caras do carro. Veja hábitos que aumentam sua durabilidade e evitam gastos inesperados.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Auto
Imagem mostra embreagem desgastada para matéria sobre como saber se está ruim.
Legenda: A "saúde" da embreagem é um item importante, pois caso não esteja, pode interferir em outros componentes.
Foto: Selena 3726_Shutterstock.

Saber identificar os sinais de uma embreagem ruim é crucial para evitar que o carro não te deixe na mão e prevenir danos maiores ao volante, ao motor e ao câmbio. Afinal de contas, para quem tem automóvel com câmbio manual, embreagem é um item sério e dependendo do modelo, SUV ou importado, pode sair caro ao bolso.

Sinais de que a embreagem está desgastada

De acordo com Stênio Pimentel, mecânico automotivo, os sinais comuns incluem pedal pesado, marchas arranhando, dificuldade de engate, cheiro de queimado e o carro "patinando".

"Ao dirigir, você percebe que a hora de trocar a embreagem está se aproximando. Há vários sinais que, o carro em movimento, te avisa. Um deles é quando o condutor sente um pedal duro. Outra, é na troca e dificuldade em engatar marchas. É como se a pessoa ouvisse uma espécie de "arranhão". Trepidação na saída, cheiro de queimado ou o motor acelerar sem o carro aumentar a velocidade também são sinais de alerta, conforme o especialista. 

Quanto tempo dura uma embreagem?

A duração vai depender do comportamento do motorista, como explica o mecânico automotivo. "A embreagem geralmente dura entre 60.000 e 100.000 km, mas maus hábitos podem reduzir drasticamente essa vida útil. Se você é um motorista cuidadoso, ela pode durar até 150.000 km. Senão, ela pode durar menos que 50.000 km", ressalta Pimentel.

Hábitos que desgastam a embreagem

  1. Nunca deixe o pé apoiado na embreagem enquanto dirige. Isso gera desgaste prematuro;
  2. Use o ponto morto (neutro): Em semáforos ou paradas, coloque o carro em ponto morto e solte o pedal da embreagem, evitando esforço desnecessário no rolamento;
  3. Não segure o carro em aclives com a embreagem. Em subidas, use o freio de mão, não a embreagem;
  4. Evite arrancadas bruscas: Arranque sempre em primeira marcha e sem exagerar na aceleração;
  5. Faça revisões: Verifique o sistema de acionamento (cabo ou hidráulico) regularmente para evitar que o pedal fique desregulado.

Quanto custa trocar embreagem?

Em Fortaleza, o valor total para troca de embreagem (peças + mão de obra) atualmente gira em torno de R$ 1.500 para carros populares. Kits de embreagem sozinhos custam, em média, de R$ 800 para veículos leves, podendo passar de R$ 2.500 para modelos importados ou SUVs.

Para finalizar, o experte ressalta que se notar algum desses sinais acima citados, o "correto é procurar um mecânico especializado. Continuar rodando com a embreagem gasta pode danificar o volante do motor e triplicando o custo do reparo".

Imagem mostra embreagem desgastada para matéria sobre como saber se está ruim.
Auto

Como saber se a embreagem do seu veículo está ruim e evitar prejuízos

A embreagem é uma das peças mais caras do carro. Veja hábitos que aumentam sua durabilidade e evitam gastos inesperados.

Redação
Há 18 minutos
Imagem de Scooters elétricas para matéria sobre motos elétricas para a editoria DN Auto.
Auto

Saiba as vantagens das motos elétricas, autonomia e o futuro da mobilidade

Conheça as vantagens das motos elétricas, autonomia das baterias e como essa tecnologia pode mudar a mobilidade em cidades, como Fortaleza.

Redação
25 de Abril de 2026
Painel sinalizando que a bateria tem que ser trocada.
Auto

Bateria do carro descarregada? Veja como resolver e prevenir

Sua “bateria morreu” e o veículo não liga? Veja as principais causas e dicas para evitar o problema.

Redação
24 de Abril de 2026
A imagem mostra uma bomba de gasolina azul para matéria sobre hábitos que fazem seu carro gastar mais combustível.
Auto

Veja hábitos que fazem seu carro gastar mais combustível

Algumas atitudes dentro do veículo aumentam o esforço do motor e pioram o consumo.

Redação
23 de Abril de 2026
imagem mostra a página principal do site Diário do Nordeste anunciando a retomada dos conteúdos sobre automóveis.
Auto

Diário do Nordeste estreia DN Auto, página sobre serviços e negócios automotivos

Página automotiva que marcou época vai estar de volta repleta de dicas.

Redação
20 de Abril de 2026
Trânsito intenso em uma avenida de cidade brasileira, com vários carros e placas de sinalização lado a lado, indicando acessos e destinos na cidade.
Auto

Segunda parcela do IPVA 2026 vence nesta sexta-feira (13); veja calendário

Há possibilidade de descontos de até 5%.

Redação
13 de Março de 2026
Uma pessoa segura um smartphone que exibe a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital em tons de verde e branco. O dedo indicador toca a tela sobre os dados do documento, destacando a modernidade do acesso à identificação em um ambiente de luz suave. Imagem usada em matéria sobre novas regras para suspensão.
Auto

Nova regra da CNH muda critérios para suspensão; entenda

Limite de pontos até a suspensão da carteira de habilitação varia conforme a quantidade de infrações gravíssimas cometidas nos últimos 12 meses.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Imagem de moto para ilustrar calendário do IPVA 2026.
Auto

Primeira parcela do IPVA 2026 vence nesta sexta-feira (13); veja calendário

O valor mínimo de cada parcela é de R$ 100.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Uma avenida movimentada apresenta fluxo intenso de veículos, com carros de diversas cores e modelos distribuídos em múltiplas faixas sob luz diurna. À direita, postes exibem placas de sinalização de trânsito, como limite de velocidade de 60 km/h e proibição de estacionamento. O cenário inclui árvores à esquerda e fios elétricos suspensos que cruzam a via ao fundo.
Auto

Cota única do IPVA 2026 vence nesta sexta (30); saiba o que acontece se não pagar

Condutor pode ser multado, ter nome negativado e ficar sujeito a restrições administrativas

Ana Alice Freire*
30 de Janeiro de 2026
Avenida movimentada com múltiplos carros em trânsito e um ciclista em uma das faixas.
Auto

IPVA 2026 no Ceará: cota única vence nesta sexta-feira (30)

Contribuintes que optarem por esta modalidade têm desconto.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Vista aérea de avenida larga com carros e motos em movimento.
Auto

Quase 12 mil motoristas do Ceará têm renovação automática da CNH após adesão ao Bom Condutor

A medida beneficia motoristas sem infrações de trânsito nos últimos 12 meses e inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

Redação
18 de Janeiro de 2026
Aplicativo da Uber.
Auto

Confira lista de carros aceitos no Uber black em 2026

Novos critérios estabelecidos pela empresa começaram a valer este mês.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Uma mulher vista de costas e de perfil segura um smartphone em uma das mãos e uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) física na outra. Ela está levemente voltada para a direita, focando nos dispositivos. O celular, em sua mão esquerda, exibe uma tela branca com o logotipo do aplicativo
Auto

Saiba passo a passo para renovar a CNH 2026 de forma automática e sem custos

Nova regra vale apenas para a CNH digital e beneficia motoristas sem infrações nos últimos 12 meses.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Pessoa sentada em frente a um computador visualizando um documento sobre o IPVA 2026. Na tela, aparece uma tabela com prazos de recolhimento do imposto no Ceará: cota única até 30/01/2026 com 5% de desconto e parcelas mensais de fevereiro a junho de 2026. Ao lado, há um destaque para o programa “Sua Nota Tem Valor”, que oferece desconto adicional de até 5%.
Auto

Veja calendário do IPVA 2026 no Ceará e saiba como conseguir desconto

Expectativa do Governo é arrecadar R$ 2,24 bilhões.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Foto que contém marcas Tesla e BYD.
Auto

BYD ultrapassa Tesla em vendas e se torna maior montadora de carros elétricos do mundo

Companhia chinesa tem fábrica no Brasil.

Redação e AFP
02 de Janeiro de 2026