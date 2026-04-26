Como saber se a embreagem do seu veículo está ruim e evitar prejuízos

Saber identificar os sinais de uma embreagem ruim é crucial para evitar que o carro não te deixe na mão e prevenir danos maiores ao volante, ao motor e ao câmbio. Afinal de contas, para quem tem automóvel com câmbio manual, embreagem é um item sério e dependendo do modelo, SUV ou importado, pode sair caro ao bolso.

Sinais de que a embreagem está desgastada

De acordo com Stênio Pimentel, mecânico automotivo, os sinais comuns incluem pedal pesado, marchas arranhando, dificuldade de engate, cheiro de queimado e o carro "patinando".

"Ao dirigir, você percebe que a hora de trocar a embreagem está se aproximando. Há vários sinais que, o carro em movimento, te avisa. Um deles é quando o condutor sente um pedal duro. Outra, é na troca e dificuldade em engatar marchas. É como se a pessoa ouvisse uma espécie de "arranhão". Trepidação na saída, cheiro de queimado ou o motor acelerar sem o carro aumentar a velocidade também são sinais de alerta, conforme o especialista.

Quanto tempo dura uma embreagem?

A duração vai depender do comportamento do motorista, como explica o mecânico automotivo. "A embreagem geralmente dura entre 60.000 e 100.000 km, mas maus hábitos podem reduzir drasticamente essa vida útil. Se você é um motorista cuidadoso, ela pode durar até 150.000 km. Senão, ela pode durar menos que 50.000 km", ressalta Pimentel.

Hábitos que desgastam a embreagem

Nunca deixe o pé apoiado na embreagem enquanto dirige. Isso gera desgaste prematuro; Use o ponto morto (neutro): Em semáforos ou paradas, coloque o carro em ponto morto e solte o pedal da embreagem, evitando esforço desnecessário no rolamento; Não segure o carro em aclives com a embreagem. Em subidas, use o freio de mão, não a embreagem; Evite arrancadas bruscas: Arranque sempre em primeira marcha e sem exagerar na aceleração; Faça revisões: Verifique o sistema de acionamento (cabo ou hidráulico) regularmente para evitar que o pedal fique desregulado.

Quanto custa trocar embreagem?

Em Fortaleza, o valor total para troca de embreagem (peças + mão de obra) atualmente gira em torno de R$ 1.500 para carros populares. Kits de embreagem sozinhos custam, em média, de R$ 800 para veículos leves, podendo passar de R$ 2.500 para modelos importados ou SUVs.

Para finalizar, o experte ressalta que se notar algum desses sinais acima citados, o "correto é procurar um mecânico especializado. Continuar rodando com a embreagem gasta pode danificar o volante do motor e triplicando o custo do reparo".