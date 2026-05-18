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Avança na Câmara projeto que aumenta tempo de prisão para homicídio culposo no trânsito

O texto passou na Comissão de Viação e Transportes, mas ainda passará por outra comissão antes de seguir para o plenário.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:59)
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Imagem desfocada representando uma cena de acidente de carro com veículos danificados, socorristas de emergência e as consequências de uma colisão em uma estrada.
Legenda: Pelo projeto em tramitação, os condutores condenados por homicídio culposo podem pegar até oito anos de prisão.
Foto: Shutterstock/maxochiem.

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara Federal aprovou, na última quarta-feira (13), o projeto de lei que endurece as penas para o crime de homicídio culposo — quando não há intenção de matar — ao conduzir veículos. O texto, basicamente, aumenta o tempo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o tempo de prisão.

Pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) atual, condutores condenados por homicídio culposo podem ter o direito de dirigir suspenso de dois meses a cinco anos e permanecer presos de dois a quatro anos.

A nova redação fixa em dez anos o tempo de suspensão da CNH para os condenados e aumenta a pena para quatro a oito anos de detenção.

O projeto será, ainda, analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Para se tornar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

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O relator do texto na Comissão, deputado Bebeto (PP-RJ), pontuou que, embora o tipo penal permaneça "culposo", "é inegável que muitas das condutas enquadradas nesse dispositivo decorrem de violações graves do dever objetivo de cuidado, revelando acentuada reprovabilidade social", afirmou.

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