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Tecnologia em motos: recursos que estão transformando as motocicletas modernas

Conheça as novas tecnologias presentes nas motos modernas, como controle de tração, conectividade e sistemas de segurança.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Auto
Foto do painel eletrônico de uma moto ao ar livre.
Legenda: A tecnologia tem como foco principal aumentar a segurança e a conectividade de quem anda de moto.
Foto: Freepik/fabrikasimf.

Sem dúvida, a tecnologia das motocicletas em 2026 está transformando a pilotagem, com foco em segurança ativa, conectividade inteligente e eficiência. As motos estão se tornando mais inteligentes, com sistemas que agem preventivamente para evitar acidentes e oferecem uma experiência digital integrada ao smartphone do usuário.

“As inovações buscam não apenas melhorar o desempenho, mas criar uma bolha de segurança ao redor do motociclista, tornando a condução mais confiável, principalmente em ambientes urbanos”, revela Renato Paiva, gerente de autorizada de motocicletas.

Como a tecnologia chegou às motos

A tecnologia chegou às motocicletas através de uma evolução gradual, focada inicialmente no desempenho e, mais recentemente, na segurança e conforto, muitas vezes importando recursos dos automóveis.

A digitalização e a eletrônica transformaram as motos, que deixaram de ser apenas veículos mecânicos simples para se tornarem máquinas com inteligência embarcada, pondera Paiva. 

Sistemas de segurança que estão se tornando padrão

Em 2026, a segurança ativa e passiva em motocicletas evoluiu significativamente, tornando as tecnologias avançadas padrão até mesmo em modelos de cilindrada média e urbana, com foco na redução de acidentes e proteção do piloto.

Freios ABS (Anti-lock Braking System)

Essencial para a segurança, esse sistema é um dos mais importantes para quem pilota, pois na prática, faça chuva ou faça sol, ele impede o travamento das rodas em frenagens de emergência e reduz o perigo de quedas.

Tecnicamente, o freio ABS monitora a rotação das rodas e reduz a pressão do freio eletronicamente se detectar risco de bloqueio, permitindo que o piloto mantenha o controle do guidão (direção) e evite derrapagens. Ele atua mais em pisos escorregadios, como asfalto molhado, areia ou óleo na pista

Controle de tração

Já o controle de tração é um pouco mais complexo que freios ABS. Em motos, ele é um sistema eletrônico de segurança que monitora a velocidade das rodas via sensores.

Quando a roda traseira gira mais rápido que a dianteira, por exemplo, a central eletrônica (ECU) reduz instantaneamente o torque do motor, evitando quedas, comuns em pisos molhados ou acelerações fortes. Na prática, esse sistema garante estabilidade ao piloto em perda de aderência mesmo em curvas.

Para resumir, o controle de tração tem o objetivo de ler o comportamento da motocicleta por meio de sensores de velocidade nas rodas e corrigi-lo.

Sistemas Baseados em Radar (Aras)

O Aras, sigla para Sistemas Avançados de Assistência ao Piloto, é o conjunto de tecnologias ativas que utilizam sensores de radar, câmeras ou lasers para monitorar o ambiente ao redor da motocicleta. O objetivo principal é aumentar a segurança, prevenir colisões e reduzir o cansaço do piloto. Infelizmente, este sistema é mais encontrado em motos premium, isto é, de luxo.

Muitos desses recursos migraram do automóvel para a moto, como acelerador eletrônico, que permite diferentes modos de condução, conexão bluetooth com o painel possibilitando o pareamento de smartphone, assistentes à condução que contam com recursos de assistência que tornam a pilotagem mais segura.

Conectividade e painel digital

Painéis digitais em motos (LCD/TFT) modernizam a pilotagem ao substituir ponteiros analógicos por telas interativas, oferecendo conectividade Bluetooth, navegação curva a curva, controle de músicas e chamadas.

Marcas como BMW e Bajaj integram essa tecnologia com apps próprios, melhorando a segurança e o acesso a informações em tempo real no guidão.

Motos elétricas e o futuro do segmento

As motos elétricas estão ganhando espaço, vendem bem e têm várias vantagens em relação aos veículos movidos a combustão. "As principais vantagens são que não poluem o meio ambiente, são econômicas e são super silenciosas", enfatiza Renato Paiva, gerente de autorizada.

Tendências para as motocicletas nos próximos anos

Para o especialista, o mercado de motocicletas para os próximos anos é moldado por alta conectividade, eletrificação crescente, personalização digital e expansão de novos modelos, com foco em sustentabilidade e ergonomia.

O setor vive um forte crescimento, impulsionado pela mobilidade urbana e aumento das vendas de modelos de média e alta cilindrada e elétricos.

 

 

 

 

 

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