MG inaugura primeira autorizada do Nordeste no Ceará, a MG Iguauto

A MG Motor, conhecida por seus veículos premium esportivos compactos e 100% elétricos, está acelerando sua entrada no mercado brasileiro. No Nordeste, a inauguração da unidade de Fortaleza (CE) aconteceu pelo grupo cearense Iguauto, com a MG Iguauto. A nova autorizada, com DNA britânico e sob a tutela da chinesa Haic, fica localizada na Av. Rogaciano Leite, 951, bairro Salinas, importante corredor da Capital.

A montadora foi fundada em 1924, na Inglaterra, e hoje é integrante da chinesa SAIC Motor, reconhecida globalmente por inovação, conectividade e eficiência elétrica. Os veículos da marca já são comercializados em mais de 80 países e combinam design europeu, tecnologia embarcada, segurança e sustentabilidade.

Legenda: Marca chega pelas mãos do grupo cearense Iguauto e que está há 40 anos no Ceará. Foto: Jota Pompílio.

40 anos do Grupo Iguauto

Na ocasião, em paralelo a inauguração, também foram celebrados os 40 anos do Grupo Iguauto, empresa 100% cearense que opera no estado com as concessionárias Fiat Iguauto e Kia Iguauto, e, agora, amplia seu portfólio com uma marca global.



A MG Motor se destaca globalmente pelo hatch elétrico MG4 e o SUV MG S5, ambos presentes na estreia no Brasil. Em 2025, a marca superou 1 milhão de unidades vendidas na Europa e Reino Unido, impulsionada por preços competitivos e eletrificação. A empresa traz, ainda, o esportivo MG Cyberster.



Marcelo Freire, sócio-diretor do Grupo Iguauto, afirma que "Fortaleza está pronta para viver uma nova era da mobilidade" e destaca a honra de apresentar a MG ao mercado cearense justamente no ano em que o grupo completa quatro décadas.



Para o diretor comercial da MG Brasil, Fábio Klemenc, a Capital foi escolhida "porque percebemos que o segmento no Nordeste, Fortaleza é um dos principais mercados e vem crescendo demasiadamente, tanto no mercado de veículos em geral, quanto no nicho de elétricos, que é a nossa principal ação nesse primeiro momento". De acordo com o executivo, a região foi selecionada para dar o "start" na segunda etapa, já que concluíram a primeira com Sul e Sudeste. "Estamos felizes por ter escolhido a capital cearense e, em especial, o grupo Iguauto pra poder fazer parte desse projeto de longo prazo no Brasil", detalha.

O executivo aposta que, entre os três modelos, o MG4 deve liderar as vendas por ser a porta de entrada da marca. "É um hatch elétrico que foi desenvolvido numa plataforma totalmente elétrica. Então, tem uma performance excelente e conta com 435 cavalos. É um carro que atende todos os perfis, desde o uso urbano, desde o esporte, pra todos eles, com espaço interno sensacional pra família", pondera.



Sobre os outros dois produtos, Fábio está confiante que o cearense também irá se apaixonar e desfrutar da qualidade, perfomance e tecnologia dos produtos. "O MG S5, que é o nosso SUV, é um carro pra família, vem recheado de tecnologia. Além dele, há o Cyberster, que não vai representar os mesmos volumes de vendas, mas hoje já faz um baita sucesso no mercado. Para se ter uma noção, a gente já conseguiu esgotar dois lotes de vendas em menos de seis meses de vendas no Brasil".



A marca homologou três modelos 100% elétricos para o mercado brasileiro