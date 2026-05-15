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MG inaugura primeira autorizada do Nordeste no Ceará, a MG Iguauto

Marca tem mais de 100 anos de tradição e chega com três modelos elétricos: MG4 (hatch), S5 (SUV) e o esportivo conversível Cyberster.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:16)
Auto
Carro esportivo
Legenda: Pioneirismo: MG Motor chega ao Ceará pela primeira vez em sua história com três modelos elétricos em três segmentos, hatch, SUV e o esportivo conversível Cyberster (foto acima).
Foto: Divulgação/MG.

A MG Motor, conhecida por seus veículos premium esportivos compactos e 100% elétricos, está acelerando sua entrada no mercado brasileiro. No Nordeste, a inauguração da unidade de Fortaleza (CE) aconteceu pelo grupo cearense Iguauto, com a MG Iguauto. A nova autorizada, com DNA britânico e sob a tutela da chinesa Haic, fica localizada na Av. Rogaciano Leite, 951, bairro Salinas, importante corredor da Capital.

A montadora foi fundada em 1924, na Inglaterra, e hoje é integrante da chinesa SAIC Motor, reconhecida globalmente por inovação, conectividade e eficiência elétrica. Os veículos da marca já são comercializados em mais de 80 países e combinam design europeu, tecnologia embarcada, segurança e sustentabilidade.

autorizada Iguauto
Legenda: Marca chega pelas mãos do grupo cearense Iguauto e que está há 40 anos no Ceará.
Foto: Jota Pompílio.

40 anos do Grupo Iguauto

Na ocasião, em paralelo a inauguração, também foram celebrados os 40 anos do Grupo Iguauto, empresa 100% cearense que opera no estado com as concessionárias Fiat Iguauto e Kia Iguauto, e, agora, amplia seu portfólio com uma marca global.


A MG Motor se destaca globalmente pelo hatch elétrico MG4 e o SUV MG S5, ambos presentes na estreia no Brasil. Em 2025, a marca superou 1 milhão de unidades vendidas na Europa e Reino Unido, impulsionada por preços competitivos e eletrificação. A empresa traz, ainda, o esportivo MG Cyberster.

Marcelo Freire, sócio-diretor do Grupo Iguauto, afirma que "Fortaleza está pronta para viver uma nova era da mobilidade" e destaca a honra de apresentar a MG ao mercado cearense justamente no ano em que o grupo completa quatro décadas.

Para o diretor comercial da MG Brasil, Fábio Klemenc, a Capital foi escolhida "porque percebemos que o segmento no Nordeste, Fortaleza é um dos principais mercados e vem crescendo demasiadamente, tanto no mercado de veículos em geral, quanto no nicho de elétricos, que é a nossa principal ação nesse primeiro momento". De acordo com o executivo, a região foi selecionada para dar o "start" na segunda etapa, já que concluíram a primeira com Sul e Sudeste. "Estamos felizes por ter escolhido a capital cearense e, em especial, o grupo Iguauto pra poder fazer parte desse projeto de longo prazo no Brasil", detalha.

O executivo aposta que, entre os três modelos, o MG4 deve liderar as vendas por ser a porta de entrada da marca. "É um hatch elétrico que foi desenvolvido numa plataforma totalmente elétrica. Então, tem uma performance excelente e conta com 435 cavalos. É um carro que atende todos os perfis, desde o uso urbano, desde o esporte, pra todos eles, com espaço interno sensacional pra família", pondera.

 
Sobre os outros dois produtos, Fábio está confiante que o cearense também irá se apaixonar e desfrutar da qualidade, perfomance e tecnologia dos produtos. "O MG S5, que é o nosso SUV, é um carro pra família, vem recheado de tecnologia. Além dele, há o Cyberster, que não vai representar os mesmos volumes de vendas, mas hoje já faz um baita sucesso no mercado. Para se ter uma noção, a gente já conseguiu esgotar dois lotes de vendas em menos de seis meses de vendas no Brasil".
 

A marca homologou três modelos 100% elétricos para o mercado brasileiro

  • MG4: hatch médio elétrico, disponível em versões de tração traseira e integral, com bateria de 64 kWh. A autonomia varia entre 279 km e 364 km, com potência de 203 cv a 435 cv, dependendo da configuração.
  • MG S5: SUV elétrico que combina design moderno e tecnologia avançada, oferecendo conforto e eficiência para o uso diário.
  • MG Cyberster: esportivo conversível elétrico, com 510 cv e aceleração de 0 a 100 km/h em 3,2 segundos. A autonomia é de 342 km e o carregamento rápido leva cerca de 30 minutos.
Serviço:
Endereço: Av. Rogaciano Leite, 951
Bairro: Salinas
Telefone: (85) 98983 1820
 
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