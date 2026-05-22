BYD Carmais realiza Dia D de elétricos e híbridos em Fortaleza neste sábado (23)

A BYD Carmais realiza, neste sábado (23), em Fortaleza, mais uma edição do Dia D, iniciativa que concentra, ao longo de um único dia, condições comerciais, atendimento ampliado e oferta de veículos híbridos e elétricos ao público. A ação ocorre na unidade da Avenida Rogaciano Leite, no bairro Guararapes, com estrutura preparada para receber consumidores interessados em conhecer e negociar carros com pronta entrega, e contará com a presença de Felipe Fera, influenciador automotivo, pela primeira vez na cidade.

O evento dialoga especialmente com o público adulto, de ambos os sexos, da classe AB, e ocorre em um contexto de mudança no perfil do consumidor cearense. “Antes existia uma curiosidade maior sobre tecnologia e economia. Hoje já vemos clientes chegando às lojas decididos, entendendo benefícios como custo de uso menor, conforto, tecnologia embarcada e sustentabilidade. O carro eletrificado deixou de ser tendência e passou a fazer parte da realidade do mercado”, afirma Léo Dall’Olio, diretor executivo do Grupo Carmais.

Experiência ampliada

Os visitantes poderão conhecer de perto modelos híbridos plug-in e 100% elétricos disponíveis na loja, além de realizar avaliação de veículos usados para negociação. Entre os destaques estão modelos como King, Song Pro, Song Plus e Shark, além dos elétricos Dolphin Mini e GS. Já a participação de Felipe Fera integra a proposta de tornar a experiência mais próxima e dinâmica, tornando o contato da marca mais dinâmico.

Sobre o Grupo Carmais

Com mais de 50 anos de atuação no mercado automotivo, o Grupo Carmais é uma das maiores redes de concessionárias do Nordeste. Presente em diversos Estados da região, o grupo representa marcas de destaque nacional e internacional. Reconhecido pela excelência no atendimento e pela gestão inovadora, também investe em soluções sustentáveis, programas de capacitação e ações de responsabilidade social.

Serviço

Dia D – BYD Carmais

Data: sábado, 23 de maio

Horário: ao longo de todo o dia

Local: BYD Carmais (Avenida Rogaciano Leite, 467, Guararapes, Fortaleza – CE)