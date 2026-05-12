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Leilão do Detran-CE tem lotes com carros, motos e sucatas a partir de R$ 50; veja detalhes

Itens estarão disponíveis para vistoria em Camocim nesta terça-feira (12).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:39)
Auto
Fachada da sede do Detran Ceará, com placa azul “DETRAN‑CE Sede” em primeiro plano, estrutura coberta ao fundo e carros passando pela via ao lado, em área arborizada.
Legenda: Leilão ocorrerá de forma virtual, com vistoria no Detran em Camocim.
Foto: Nah Jereissati.

Motocicletas, carros e sucatas serão disponibilizados em um leilão de veículos do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), nesta quarta-feira (13), na cidade de Camocim. Ao todo, serão 290 lotes a partir de R$ 50.

Segundo o departamento, as vistorias presenciais poderão ser feitas no pátio credenciado do Detran em Camocim já nesta terça-feira (12), das 8h às 16h. O processo de arremate, entretanto, ocorrerá todo por meio de plataforma online.

Pessoas físicas e jurídicas estão aptas a concorrer no leilão, conforme as regras do edital divulgado pelo órgão, que cita os documentos necessários para o acesso, assim como estipula a necessidade de um cadastramento prévio. O processo está disponível no site da Montenegro Leilões.

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Servidores efetivos, comissionados e terceirizados do Detran-CE, assim como cônjuges, companheiros e até parentes de 2º grau, não possuem permissão do edital para participar do leilão.

Além disso, diferentemente das motocicletas e carros, as sucatas só estarão disponíveis para empresas do setor de desmonte já cadastradas pelo Detran-CE. 

Itens irregulares apreendidos

Ainda conforme o Detran-CE, todos os itens leiloados foram apreendidos circulando de forma irregular em vias públicas do estado. O leilão é, inclusive, previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que pode ocorrer quando os veículos recolhidos não forem resgatados em um prazo de 60 dias. 

Quem arrematar algum dos itens dos lotes receberá o veículo sem débitos anteriores. Entretanto, o arrematante será responsabilizado pelos procedimentos de regularização, incluindo taxa de transferência e confecção de placas.

Saiba como se cadastrar:

  • Acesse o site da Montenegro Leilões: www. montenegroleiloes.com.br
  • Preencha os dados solicitados no sistema, enviando todos os documentos necessários para participação previstos no edital;
  • Aceite os termos de condições e uso da plataforma;
  • Aguarde a validação e aprovação do cadastro pelo leiloeiro oficial.

Leilão Virtual de Veículos do Detran-CE – Regional Camocim

  • Data do leilão: 13 de maio de 2026;
  • Visitação presencial: terça-feira, 12 de maio, no pátio da Regional do Detran de Camocim (Rodovia CE-085, KM 399, Tijuca — próximo à rotatória);
  • Participação e lances: montenegroleiloes.com.br.
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