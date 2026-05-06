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Nova CNH do Brasil: alunos poderão escolher instrutores e autoescolas por localização; saiba como

Instrutores também poderão receber novas como avaliação dos alunos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:07)
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Mão segura um smartphone exibindo a versão digital da Carteira Nacional de Habilitação do Brasil na tela.
Legenda: Nova função está disponível no aplicativo CNH do Brasil.
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil.

Alunos em processo de obtenção da nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) poderão buscar instrutores de direção e autoescolas em todo o país por meio da própria localização, segundo anúncio do Ministério dos Transportes feito nesta segunda-feira (6). A novidade estará disponível por meio do aplicativo CNH do Brasil, na Nova Jornada do Instrutor, com o objetivo de diminuir mais uma etapa de burocracia. 

Agora, alunos terão acesso, conforme o CEP ou o endereço informado no cadastramento, a instrutores habilitados e autoescolas, sempre conforme o filtro de geolocalização. Todos os instrutores, inclusive, terão uma Credencial do Instrutor de Trânsito dentro do app. 

Outra funcionalidade do aplicativo será a de avaliação, visando facilitar a escolha dos alunos. Por meio dela, será possível qualificar os serviços prestados por meio de estrelas, que podem ser dadas de zero a cinco e ficarão disponíveis para visualização na plataforma. 

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"A expectativa é acelerar cada vez mais a implementação do programa. Essa ferramenta garante condições mais equilibradas entre instrutores autônomos e autoescolas, garantindo que a escolha seja do aluno, que tem liberdade para decidir com quem vai aprender a dirigir", declarou o ministro nesta quarta (6).

Dados conectados com Detrans

O recurso foi desenvolvido pela Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, e fica acessível ao aluno logo após a aprovação no exame teórico. Para os instrutores, será necessário, inclusive, autorizar os dados dentro da plataforma. 

As atualizações feitas no aplicativo da nova CNH do Brasil passam também a ser inscritas de maneira imediata no Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach), possibilitando a comunicação automática e padronizada com os Detrans.

Ainda conforme dados obtidos pelo ministério, cerca de 5,4 milhões de pessoas deram início ao processo de obtenção da Nova CNH do Brasil desde o lançamento do programa

No mesmo caminho, 211 mil instrutores de direção se inscreveram no curso de formação, etapa necessária para prestação de serviço aos alunos. 

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