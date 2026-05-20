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Como escolher carro usado: checklist antes de fechar negócio

Veja guia prático para comprar carro usado com segurança, avaliando documento, histórico e custo de manutenção.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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Foto de um carro Gol usado/seminovo em exibição.
Legenda: Comprar um carro seminovo exige atenção redobrada à documentação e a mecânica em geral para evitar problemas jurídicos e financeiros.
Foto: Divulgação.

Com a alta no preço dos veículos zero km, o mercado de carros usados se tornou a principal alternativa para quem busca trocar de automóvel ou adquirir o primeiro. E os números não mentem: o Brasil tem batido recordes anuais nas vendas de seminovos, com milhões de transações realizadas, mostrando que essa é, de fato, a escolha da maioria dos motoristas.

No entanto, a compra de um carro de “segunda-mão” exige cuidados redobrados para evitar dores de cabeça, gastos inesperados com manutenção e, pior, ser vítima de Fem golpes. A diferença entre um negócio seguro e uma grande dor de cabeça está nos detalhes que você vai checar.

O que verificar na vistoria

Segundo Elânio Vasconcelos, gerente de seminovos, quando a pessoa não entende nada de carro, é sempre recomendável que leve um mecânico.

Ele aponta que é prerciso verificar a estrutura (longarinas, colunas), alinhamento da lataria e pintura, sinais de vazamento no motor, estado dos pneus, suspensão e interior, além de toda a documentação. “Itens como vidros, luzes, freios, cinto de segurança e equipamentos de emergência (macaco, estepe) são essenciais”, relata.

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Quais os documentos e restrições?

Comprar um carro nesta categoria exige atenção redobrada à documentação para evitar problemas jurídicos e financeiros, pois a checagem de documentos e restrições é vital para evitar golpes e desagradáveis surpresas.

Na aquisição desse bem, a documentação é uma das principais etapas de compra. Por isso, antes de fechar negócio é altamente recomendável usar ferramentas oficiais como a "Consulta de Veículos da Senatran" e verificar pendências no "Portal de Serviços do Detran (ou o órgão correspondente ao seu estado)".

Há situações em que o cliente compra um modelo e só descobre depois que ele está na malha das "Restrições Financeiras". Isso ocorre quando o carro foi financiado e ainda está alienado ao banco. Se a dívida não for quitada, o banco pode tomar o veículo de você. Outro risco ocorre quando se o carro estiver envolvido em processos judiciais do antigo dono, a Justiça pode bloquear sua transferência ou até apreender o bem.

Documentos Essenciais (O que pedir ao vendedor)

A documentação em dia é o que separa um bom negócio de uma grande dor de cabeça. Parece básico, mas muita gente acaba tendo problemas por não conferir os documentos como o licenciamento (CRLV) ou comprovantes de pagamento de débitos.

Dessa forma, se a transação está sendo realizada no Ceará, há como verificar as pendências do veículo em tempo real utilizando o portal oficial do Detran Ceará ou a Secretaria da Fazenda do Ceará. Outro ponto seguro é comprar em uma loja que é filiada a um sindicato como o Sindivel/Ceará que oferece mais garantia e segurança. Veja o que conferir e pedir.

  • CRV (Certificado de Registro de Veículo) ou ATPV-e: É o documento de transferência (antigo "recibo" ou DUT). Deve estar em nome do vendedor, preenchido, assinado e com firma reconhecida em cartório (ou assinado digitalmente pelo Gov.br).
  • CRLV-e (Licenciamento): Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo atualizado, comprovando que o veículo está licenciado.
  • Documentos Pessoais: Cópia de RG e CPF do vendedor, ou CNH válida.
  • Laudo de Vistoria Veicular: Essencial para transferência, emitido por empresa credenciada pelo Detran, atestando as condições de segurança e originalidade do veículo.
  • Comprovante de pagamento de débitos: IPVA, multas e licenciamento.
  • Contrato de Compra e Venda: Recomendável para formalizar o negócio.

Histórico de sinistro e leilão

Para quem não sabe, o histórico de sinistro e leilão indica o passado de um veículo, revelando acidentes, furtos ou retomadas financeiras.

Para o especialista, sinistro (batidas, enchentes) e leilão (venda forçada) não são iguais, mas ambos afetam a valorização, frequentemente reduzindo o valor de mercado em até 30%. “Por isso, as consultas com placa/RENAVAM são essenciais”, enfatiza.

Quilometragem e sinais de uso

Para comprar um carro de segunda-mão ideal, isso envolve uma combinação de baixa quilometragem, tempo de uso reduzido e um estado de conservação que demonstre cuidado.

Quando vale a pena negociar um carro usado?

Negociar um carro seminovo vale a pena principalmente entre setembro e fevereiro, quando concessionárias renovam estoques. É ideal comprar quando o modelo desvalorizou a maior parte inicial (após 1-2 anos), garantindo melhor custo-benefício, garantia de fábrica ativa e preços menores na última semana do mês.

Melhores momentos para negociar

  • Final e Início do Ano (Dezembro - Fevereiro): Melhor época. Lojas tentam limpar estoque para receber modelos novos, oferecendo IPVA grátis, "troca com troco" e juros menores.
  • Última Semana do Mês: Vendedores têm margem para bater metas, tornando o preço mais atrativo.
  • Após o 1º ou 2º Ano de Uso: O veículo já sofreu a maior desvalorização (cerca de 10% a 15% ao ano), mas ainda possui mecânica nova e, muitas vezes, garantia de fábrica
 




 
Foto de um carro Gol usado/seminovo em exibição.
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