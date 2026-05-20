Fortaleza x Sport: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza tem mais um jogo decisivo na Copa do Nordeste. Será o primeiro duelo da semifinal contra o Sport, nesta quarta-feira (20), às 21h, na Arena Castelão. O Tricolor quer vencer o primeiro jogo, para chegar com a vantagem na partida seguinte, no dia 27, na Ilha do Retiro, em Recife.

No duelo de leões, o Leão do Pici foi derrotado no Clássico-Rei no fim de semana por 2 a 1, pela Série B, e quebrou a sequência de dez jogos sem perder. No Nordestão, o Fortaleza venceu o Confiança por 2 a 1, no Estádio Batistão, em Aracaju, no último dia 7, pelas quartas de final. Até aqui, o Tricolor tem 13 pontos, quatro vitórias, um empate e uma derrota.

O Leão da Ilha também perdeu no fim de semana, na Série B, contra o CRB, na Ilha do Retiro, por 2 a 1. Pela Copa do Nordeste, a equipe pernambucana venceu o ASA-AL, nas quartas de final, por 1 a 0, jogando em casa. Na competição, já são 15 pontos, cinco vitórias e uma derrota.

PALPITES

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ONDE ASSISTIR

A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada trazem os detalhes da partida. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

LEÃO DO PICI TERÁ QUATRO RETORNOS

Thiago Carpini, técnico do Fortaleza, volta a campo após cumprir suspensão no Clássico-Rei, por ter sido expulso contra o Avaí. Retornam também o zagueiro Brítez e os volantes Pierre e Ryan, depois do cumprimento da suspensão no fim de semana.

Conforme o último boletim médico divulgado, o volante Bruninho (lesão no tendão do adutor direito), o zagueiro Cardona (pós-operatório de artroscopia no joelho esquerdo) e o atacante Luiz Fernando (desconforto no joelho direito).

A ideia é ir com força máxima, diferente das outras partidas pela Copa do Nordeste, em que o Carpini optou por peças mais alternativas.

SPORT SÓ TERÁ UM DESFALQUE

O Sport viajou na terça-feira (19) e só tem um desfalque para a partida. O atacante Marlon Douglas, que sofreu uma lesão muscular na posterior da coxa direita, ficou fora dos relacionados e permaneceu no tratamento em Recife.

Em compensação, o técnico Márcio Goiano terá os retornos do zagueiro Marcelo Ajul e o atacante Christian Barletta, que cumpriram suspensão contra o CRB na Série B. O treinador deve ir com três volantes, sendo assim, colocando Carlos de Pena para iniciar entre os reservas

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Vinicius Silvestre; Brítez, Luan Freitas, Gazal; Maílton, Pierre, Ryan, Pochettino, Mucuri; Vitinho e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

Sport: Thiago Couto; Madson, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Zé Gabriel e Biel Fonseca; Cristhian Barletta, Clayson e Pedro Perotti. Técnico: Márcio Goiano

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X SPORT

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 20/05/26 (quarta-feira)

Horário: 20h (horário de Brasília)

Árbitro: Emerson Ricardo De Almeida Andrade (BA)

Assistente 1: Ledes Jose Coutinho Neto (BA)

Assistente 2: Wesley Silva Santos (BA)

Quarto Árbitro: Iudiney Cesar Rocha e Silva (PI)

Quinto Árbitro: Camila Ferreira de Sousa (CE)

VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)