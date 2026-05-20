Flamengo x Estudiantes na Libertadores: veja horário e onde assistir

Flamengo x Estudiantes se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira (20), em partida válida pela 5ª rodada do Grupo A. O jogo será às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Flamengo x Estudiantes terá transmissão da Globo, ge tv e Paramount+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim

Estudiantes

Muslera; Mancuso, Pírez, Palacios e Núñez; Gabriel Neves, Amondarain e Piovi; Farias, Carrillo e Cetré. Técnico: Alexander Medina

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Estudiantes

Data e hora: 20 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro