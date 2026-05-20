Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Flamengo x Estudiantes na Libertadores: veja horário e onde assistir

Equipes duelam nesta quarta-feira, dia 20 de maio de 2026

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Flamengo e Estudiantes lutam pela liderança do Grupo A
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo x Estudiantes se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira (20), em partida válida pela 5ª rodada do Grupo A. O jogo será às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Flamengo x Estudiantes terá transmissão da Globo, ge tv e Paramount+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo 

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim

Estudiantes

Muslera; Mancuso, Pírez, Palacios e Núñez; Gabriel Neves, Amondarain e Piovi; Farias, Carrillo e Cetré. Técnico: Alexander Medina

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Estudiantes

Data e hora: 20 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Assuntos Relacionados
Flamengo e Estudiantes

Jogada

Flamengo x Estudiantes na Libertadores: veja horário e onde assistir

Equipes duelam nesta quarta-feira, dia 20 de maio de 2026

Liuê Góis Há 1 hora
Copa do Mundo

Jogada

Agenda do Brasil na Copa do Mundo 2026: datas dos jogos variam conforme classificação; confira

Equipe comandada por Ancelotti terá Marrocos, Haiti e Escócia no Grupo C

Redação Há 2 horas
Fortaleza venceu o Sport por 2 a 1 na primeira fase.

Jogada

Fortaleza x Sport: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida é válida pela semifinal da Copa do Nordeste

Fernanda Alves Há 2 horas
jogadoras

Jogada

Brasil x Estados Unidos: venda de ingressos para amistoso feminino em Fortaleza inicia nesta quarta

Equipes se enfrentam no dia 9 de junho, na Arena Castelão

Crisneive Silveira 19 de Maio de 2026
jogador

Jogada

Seleção Brasileira tem maior número de atletas do futebol nacional em Copas desde 2002

Brasil estreia diante do Marrocos, no dia 13 de junho

Crisneive Silveira 19 de Maio de 2026
Palmeiras

Jogada

Palmeiras x Cerro Porteño na Libertadores: veja horário e onde assistir

Equipes duelam nesta quarta-feira, dia 20 de maio de 2026

Liuê Góis 19 de Maio de 2026