Flamengo x Estudiantes na Libertadores: veja horário e onde assistir
Equipes duelam nesta quarta-feira, dia 20 de maio de 2026
Flamengo x Estudiantes se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira (20), em partida válida pela 5ª rodada do Grupo A. O jogo será às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Flamengo x Estudiantes terá transmissão da Globo, ge tv e Paramount+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Flamengo
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim
Estudiantes
Muslera; Mancuso, Pírez, Palacios e Núñez; Gabriel Neves, Amondarain e Piovi; Farias, Carrillo e Cetré. Técnico: Alexander Medina
FICHA TÉCNICA
Flamengo x Estudiantes
Data e hora: 20 de maio, às 21h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro