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Palmeiras x Cerro Porteño na Libertadores: veja horário e onde assistir

Equipes duelam nesta quarta-feira, dia 20 de maio de 2026

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Palmeiras busca uma vaga antecipada nas oitavas de final
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras x Cerro Porteño se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira (20), em partida válida pela 5ª rodada do Grupo F. O jogo será às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Palmeiras x Cerro Porteño terá transmissão da Globo, ge tv, ESPN e Disney+ 

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras 

Carlos Miguel, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Maurício; Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Cerro Porteño

Martín Arias; Quintana, Velázquez e Matías Pérez; Iturbe, Jorge Morel, Wílder Viera, Fabrício Domínguez e Chaparro; Jonatán Torres e Vegetti. Técnico: Ariel Holan

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Cerro Porteño

Data e hora: 20 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

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