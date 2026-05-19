Palmeiras x Cerro Porteño na Libertadores: veja horário e onde assistir

Palmeiras x Cerro Porteño se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira (20), em partida válida pela 5ª rodada do Grupo F. O jogo será às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Palmeiras x Cerro Porteño terá transmissão da Globo, ge tv, ESPN e Disney+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras

Carlos Miguel, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Maurício; Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Cerro Porteño

Martín Arias; Quintana, Velázquez e Matías Pérez; Iturbe, Jorge Morel, Wílder Viera, Fabrício Domínguez e Chaparro; Jonatán Torres e Vegetti. Técnico: Ariel Holan

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Cerro Porteño

Data e hora: 20 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo