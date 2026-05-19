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Brasil x Estados Unidos: venda de ingressos para amistoso feminino em Fortaleza inicia nesta quarta

Equipes se enfrentam no dia 9 de junho, na Arena Castelão

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 21:07)
Jogada
Legenda: Seleção Brasileira feminina vai jogar amistoso no Castelão.
Foto: Lívia Villas Boas / CBF

Os ingressos para o amistoso da Seleção Feminina de futebol iniciam nesta quarta-feira (20). A equipe liderada pelo técnico Arthur Elias vai enfrentar os Estados Unidos na Arena Castelão, em Fortaleza, em amistoso organizado pela CBF. Os valores dos bilhetes vão  de R$20 a 140 reais. A partida será no dia 9 de junho, terça-feira, a partir das 21h30 (de Brasília). É possível adquirir no site da Bilheteria Digital

Em Fortaleza, também haverá gratuidade para crianças menores de 12 anos garantida por lei municipal. Para isso, basta acessar este link e retirar o ingresso de forma antecipada. É preciso apresentar documento ou certidão de nascimento no dia. 

Também haverá meia-entrada social. O torcedor deverá levar 1kg de alimento não perecível ao estádio. Os portões vão abrir duas horas antes do início da partida. Antes, os times se enfrentam em São Paulo, na Neo Quimica Arena. A convocação para as partidas será realizada nesta quarta-feira (20).

Fortaleza será uma das oito cidades-sede da Copa do Mundo feminina de 2027 e deverá receber seis partidas. Será a primeira vez que um país da América do Sul vai receber a competição.  

VALORES INGRESSOS CASTELÃO

  • Norte e Sul - R$ 40 inteira, R$ 30 meia social e R$ 20 meia
  • Leste e Oeste - R$ 60 inteira, R$ 40 meia social e R$ 30 meia
  • Premium - R$ 140 inteira, R$ 80 meia social e R$ 70 meia
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