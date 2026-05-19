Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça (19)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (19) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA (19)

CAMPEONATO INGLÊS

15h30 | Bournemouth x Manchester City | ESPN e Disney+

16h15 | Chelsea x Tottenham | Disney+

COPA LIBERTADORES

19h | Fluminense x Bolívar | ESPN e Disney+

19h | Rosario Central x Universidad Central | ESPN 4 e Disney+

19h | Coquimbo Unido x Deportes Tolima | Paramount+

21h | Always Ready x Mirassol | Paramount+

21h | Independiente Santa Fe x Platense | ESPN 4 e Disney+

21h30 | Boca Juniors x Cruzeiro | Paramount+

23h | Independiente del Valle x Libertad | ESPN 4 e Disney+

COPA SUL-AMERICANA