Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça (19)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 19 de maio de 2026

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
19 de Maio de 2026 - 08:56 (Atualizado às 09:09)
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Legenda: João Pedro estará em ação pelo Chelsea
Foto: Divulgação/Chelsea

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (19) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA (19)

CAMPEONATO INGLÊS

  • 15h30 | Bournemouth x Manchester City | ESPN e Disney+
  • 16h15 | Chelsea x Tottenham | Disney+

COPA LIBERTADORES

  • 19h | Fluminense x Bolívar | ESPN e Disney+
  • 19h | Rosario Central x Universidad Central | ESPN 4 e Disney+
  • 19h | Coquimbo Unido x Deportes Tolima | Paramount+
  • 21h | Always Ready x Mirassol | Paramount+
  • 21h | Independiente Santa Fe x Platense | ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 | Boca Juniors x Cruzeiro | Paramount+
  • 23h | Independiente del Valle x Libertad | ESPN 4 e Disney+

COPA SUL-AMERICANA

  • 19h | Audax Italiano x Barracas Central | Paramount+
  • 19h | Montevideo City Torque x Deportivo Riestra | Paramount+
  • 21h30 | São Paulo x Millonarios | SBT, ESPN e Disney+
  • 23h | América de Cali x Tigre | Paramount+
  • 23h | Deportivo Cuenca x Deportivo Recoleta | Disney+

 

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