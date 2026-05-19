Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça (19)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (19) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA (19)
CAMPEONATO INGLÊS
- 15h30 | Bournemouth x Manchester City | ESPN e Disney+
- 16h15 | Chelsea x Tottenham | Disney+
COPA LIBERTADORES
- 19h | Fluminense x Bolívar | ESPN e Disney+
- 19h | Rosario Central x Universidad Central | ESPN 4 e Disney+
- 19h | Coquimbo Unido x Deportes Tolima | Paramount+
- 21h | Always Ready x Mirassol | Paramount+
- 21h | Independiente Santa Fe x Platense | ESPN 4 e Disney+
- 21h30 | Boca Juniors x Cruzeiro | Paramount+
- 23h | Independiente del Valle x Libertad | ESPN 4 e Disney+
COPA SUL-AMERICANA
- 19h | Audax Italiano x Barracas Central | Paramount+
- 19h | Montevideo City Torque x Deportivo Riestra | Paramount+
- 21h30 | São Paulo x Millonarios | SBT, ESPN e Disney+
- 23h | América de Cali x Tigre | Paramount+
- 23h | Deportivo Cuenca x Deportivo Recoleta | Disney+