Neymar na Copa 2026

Hoje, fim do mistério. O técnico Carlo Ancelotti anunciará para o Brasil e para o mundo qual o grupo que vai em busca do hexacampeonato mundial. A pré-lista, que vazou, deu os sinais da posição do treinador. Alguns, já garantidos, até pelo que fizeram nas eliminatórias. Outros, pendurados.

Não há convocação sem polêmicas. Não há treinador que tenha passado ileso, após a publicação da lista. Antigamente, a lista era divulgada de uma forma bem simples. Hoje é uma solenidade. Todo um aparato, com a cobertura da mídia. Ambiente adequado para dar espaço aos patrocinadores.

Há quem diga que os patrocinadores dos atletas exercem pressão sobre a CBF, exigindo a convocação dos seus apadrinhados. Prefiro não acreditar nisso. Entendo que Ancelotti não iria colocar em risco seu prestígio, chamando, por influência de terceiros, alguém fora das convicções dele, treinador.

A expectativa gira em torno da presença ou não de Neymar entre os ungidos. Neymar estará na Copa do Mundo, sim. Surpresa para mim será a não convocação de Neymar.

Presença

Neymar, nos mais recentes jogos do Santos, tem demonstrado evolução. Detentor de um talento inigualável, além de uma respeitável bagagem internacional, pode ser muito útil nos duros desafios da Copa. Ancelotti sabe muito bem como e quando utilizá-lo.

Titular

É preciso deixar claro que Neymar não será titular. Será o reserva para entrar quando o treinador entender conveniente e oportuno. Zico, na Copa de 1986, no México, também estava com problemas físicos, mas Telê o levou exatamente para colocá-lo, como colocou, em momentos pontuais.

Contra

Sei que Neymar é amado e odiado. Há gente que não suporta ouvir falar no nome do jogador. Não faço parte dos grupos radicais. Estou opinando com toda isenção. Falo sobre o jogador e suas qualidades técnicas. Sou a favor do Neymar na Copa. É a minha opinião. Respeito muito quem é contra. Respeito quem pensa diferente.

Missão

Os atletas, que serão convocados hoje, têm uma missão muito difícil. Carregam a responsabilidade de representar o único futebol pentacampeão do mundo, herança de craques geniais como Pelé, Garrincha, Didi, Nilton Santos, Gerson, Jairzinho, Rivelino, Ronaldinho, Ronaldo Nazário, Rivaldo... É muita responsabilidade!

Tabu