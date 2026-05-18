Neymar irá à Copa por influência externa, prevê vidente

Enquanto o debate sobre uma possível convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 segue movimentando torcedores nesta segunda-feira (18), o Diário do Nordeste procurou o vidente Vando Fortuna para saber o que as cartas apontam sobre o futuro do atacante na Seleção Brasileira.

Em leitura feita com búzios e baralho cigano, o profissional afirmou ver grandes chances de Neymar disputar o Mundial. Segundo ele, porém, a possível convocação não dependeria apenas do desempenho em campo.

“O jogo mostra uma energia muito forte de influência externa. Não seria apenas uma escolha técnica”, afirmou Vando.

De acordo com o vidente, interesses políticos, comerciais e o peso histórico do camisa 10 no futebol brasileiro aparecem como fatores relevantes no cenário mostrado pelas cartas.

A análise também aponta uma possível divisão entre os torcedores caso Neymar seja convocado. Enquanto parte da torcida aprovaria o retorno do atacante, outra seguiria criticando a decisão e os bastidores da CBF. Vando ainda afirmou que o baralho indica uma Seleção Brasileira buscando um perfil mais coletivo dentro de campo.

“O jogo mostra uma seleção querendo resgatar algo mais coletivo, mais raiz. As cartas pedem menos estrelismo e mais conexão de grupo”, disse.

Sobre a campanha do Brasil em 2026, o sensitivo vê uma equipe emocionalmente instável e alerta para dificuldades ao longo da competição. Segundo ele, sem equilíbrio interno, a Seleção corre risco de não avançar além das quartas de final.