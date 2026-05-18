Jogada opina: Neymar merece ser convocado para a Copa do Mundo?

Os 26 jogadores convocados para defender o Brasil na Copa do Mundo de 2026 serão anunciados nesta segunda-feira (18) pelo técnico Carlo Ancelotti. A lista já tem algumas presenças certas, como Vinícius Júnior, por exemplo, mas há um grande ponto de interrogação que tem causado uma comoção nacional: Neymar.

O atacante de 34 anos ainda é uma dúvida na convocação final. Ele está na lista prévia com 55 nomes enviados à Fifa, mas não há certeza se será afetado pelo corte de 29 atletas que Ancelotti fará nesta segunda. Caso passe na peneira final, será a primeira vez que o jogador que foi o principal nome do Brasil nas últimas três Copas será convocado pelo atual treinador da canarinho.

Em meio à expectativa pela convocação ou não de Neymar, os jornalistas do Jogada opinaram se o atleta merece ou não estar na lista final. Assim como na torcida brasileira, a avaliação dos nove que foram ouvidos ficou numa divisão equilibrada. Cinco concordam que o atacante do Santos merece estar no mundial de seleções, enquanto outros quatro acreditam que o nome dele não deveria constar entre os convocados.

Entre os que acham que Neymar deve ser convocado estão Denise Santiago, Liuê Góis, André Almeida, Vladimir Marques e Crisneive Silveira. Já os que não concordam são Brenno Rebouças, Jota Rômulo, Wilton Bezerra e Alexandre Mota.

O anúncio da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será feito no Museu do Amanhã, a partir das 17 horas desta segunda-feira (18). O programa Jogada 2º Tempo, da TV Diário, Verdinha FM e canal Jogada no YouTube mostra ao vivo e fará a repercussão.

Opiniões de jornalistas do Jogada:

Legenda: Neymar deve ser convocado para a Seleção Brasileira? Foto: Arte Jogada

Vladimir Marques - Sim

O Neymar merece ser convocado pelo diferencial técnico dele. É um jogador que pode criar uma jogada genial, uma jogada diferente. E o Brasil precisa de um jogador assim, nem que seja no banco de reservas. Certamente se ele for convocado será na condição de reserva e poderá mudar um jogo atuando poucos minutos, 20, 25, já que o físico dele não é mais o mesmo”. Vladimir Marques

Alexandre Mota - Não

É o atleta mais talentoso da última geração brasileira, mas está longe do auge físico e técnico, com dificuldades para ter uma consistência de desempenho. Apesar do talento, não merece pelo recorte do último ciclo do Mundial, onde nunca foi chamado pelo treinador italiano Carlo Ancelotti. Em tempo: apesar de não merecer, eu iria convocar o Neymar, se tivesse oportunidade, pois seria uma arma para contextos específicos das partidas no Mundial” Alexandre Mota

Crisneive Silveira - Sim

Merece. Sofreu muito com lesões e pareceu um tanto imprudente no processo de recuperação. No entanto, ter um nome como ele na lista pode ser um conforto para a torcida. Apesar das questões físicas, a qualidade técnica dele é inquestionável. Talvez não esteja disponível os 90 minutos, mas pode ser decisivo no pouco tempo que entrar em campo. Valerá a pena?” Crisneive Silveira

Brenno Rebouças - Não

Neymar não merece ser convocado porque na Copa do Mundo precisam estar os jogadores que estão vivendo o melhor momento da carreira, o auge, o que não é o caso dele. Óbvio que ele ainda tem talento, mas não é mais a locomotiva do time, aquele atleta indispensável, e aí entra o contexto de que alguém do tamanho dele teria que saber lidar com isso, de não ser mais peça obrigatória entre os titulares. Mas ter um Neymar no banco é confortável para todo o staff? Em uma competição tão pesada, o foco não deveria estar em um atleta específico e na utilização dele, mas será inevitável. Além disso, não estando em seu auge e encarando atletas das seleções mais poderosas no auge, será mesmo que ele será o diferencial? Precisamos levar em consideração que atuando no Brasil, onde o nível não é o mesmo da Europa, ele não conseguiu ser o protagonista que se esperava. E não é um desempenho recente com gols contra Recoleta-URU, Bragantino e assistência contra o Remo que me convence. E seria no mínimo estranho alguém que nunca foi convocado por Ancelotti aparecer na lista. Seria, literalmente, apenas por ser Neymar. Não acho justo” Brenno Rebouças

Liuê Góis - Sim