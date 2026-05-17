Último jogo do Neymar antes da convocação do Brasil tem erro bizarro e derrota do Santos

O último jogo do atacante Neymar, do Santos, antes da convocação oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, ficou marcado por um erro bizarro da arbitragem neste domingo (17). No 2º tempo da partida, o atleta foi substituído por "engano" na Neo Química Arena, em São Paulo, e depois terminou impedido de retornar ao campo de jogo, para revolta do banco de reservas da equipe durante o confronto com o Coritiba pela Série A.

O problema foi protagonizado pelo 4º árbitro, Bruno Mota Correia (RJ), que viu Neymar fora do campo, durante atendimento médico, se confundiu e subiu a placa de substituição com o número 10 para a entrada do atacante Robinho Jr, mas quem deveria sair era o 31, o lateral-esquerdo Escobar. A partida então recomeçou, e quando Neymar tentou voltar ao gramado, foi impedido e ainda recebeu cartão amarelo por reclamação.

Assim, o astro precisou sair de forma "forçada" aos 21 do 2º tempo. Para piorar a situação, no jogo, teve vitória do Coritiba por 3 a 0, com show de Breno Lopes, que marcou duas vezes e ainda sofreu pênalti, que foi convertido por Josué.

Convocação do Brasil

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será anunciada oficialmente nesta segunda-feira (18), às 17h, em evento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, às 17h (de Brasília). Na ocasião, o técnico italiano Carlo Ancelotti vai convocar 26 atletas para o Mundial.

Neymar não foi chamado pelo comandante em nenhum momento, mas vive a expectativa de ser um dos convocados. O astro está na pré-lista dos 55 nomes selecionáveis.