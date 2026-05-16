Neymar faz último jogo antes da convocação de Ancelotti para a Copa do Mundo 2026

Neymar segue na expectativa de estar na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. O jogador, que atualmente defende o Santos, deve entrar para o último jogo dele neste domingo (17), um dia antes da convocação da Seleção Brasileira. O Peixe vai enfrentar o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

O atacante de 34 anos apareceu na pré-lista do técnico italiano que cita outros 54 possíveis nomes no radar da CBF. No entanto, não foi chamado nas últimas 12 Datas Fifa. O Brasil vive a expectativa em saber da ausência ou não do jogador, que sofreu com lesões nos últimos anos.

"A convocação de Neymar depende apenas dele, do que o jogador demonstrar em campo. Esse é um critério muito claro e não se aplica apenas a Neymar", afirmou o treinador em entrevista ao The Guardian.

A Copa do Mundo será realizada pela primeira vez em três países. São eles: Canadá, Estados Unidos e México. Além disso, haverá a participação de 48 seleções. O Brasil estreia no dia 13 de junho, quando enfrenta o Marrocos, pelo Grupo C.

Como chega o Santos?

O Peixe está em 15º lugar na tabela, com 18 pontos somados. A equipe vem de uma sequência de três jogos sem derrotas na competição e busca se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento. O grupo comandado pelo técnico Cuca superou o Bragantino na última rodada da primeira divisão, inclusive com gol do camisa 10.

Neymar fez apenas 14 partidas pela temporada, considerando quatro competições: Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paulista. Ao todo, o atleta tem seis gols marcados e quatro assistências. Nos últimos três jogos da equipe, o atleta marcou dois gols e deu uma asistência.

O Coritiba está em nono na tabela e tem 20 pontos somados. O time vem de uma sequência negativa na Série A, com duas derrotas e um empate.

Santos e Coritiba se enfrentam a partir das 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, no domingo (17). O duelo pode ser decisivo para a convocação de Neymar.