Atacante do Iraque Aymen Hussein é interrogado por 7 horas ao desembarcar nos EUA para Copa do Mundo

O jogador da seleção do Iraque, Aymen Hussein, passou por um interrogatório de sete horas ao chegar aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo.

Segundo informações da agência de notícias Shafaq News, o atleta foi submetido a procedimentos de investigação e verificação pelas autoridades locais antes de ter sua entrada liberada.

Aymen Hussein, de 30 anos, joga atualmente no Al-Karma, do Iraque. Ele foi o autor do gol que garantiu a classificação da seleção iraquiana para o mundial após um intervalo de 40 anos, na vitória por 2 a 1 contra a Bolívia durante a repescagem intercontinental.

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O histórico familiar do jogador registra perdas relacionadas a conflitos no Oriente Médio. Em 2008, seu pai, que era militar, foi morto pela Al Qaeda. Seis anos depois, em 2014, seu irmão foi sequestrado pelo Estado Islâmico e não foi mais localizado.

A seleção do Iraque está no Grupo I da Copa do Mundo, ao lado de França, Noruega e Senegal. A estreia da equipe na competição está agendada para o dia 16 de junho, em partida contra a Noruega.