Jogo '7 a 0' vira 'febre' ao permitir escalar seleção para a Copa do Mundo

O "7 a 0" é uma febre crescente nas redes sociais que tem como missão principal escalar 11 jogadores das mais variadas épocas e das mais diferentes seleções para montar o cenário ideal para vencer a Copa do Mundo.

No game, os torcedores assumem o papel de treinador e precisam conhecer bem os jogadores — entre craques históricos do futebol mundial — para montar o melhor time para levar o título.

Antes das escolhas, porém, é preciso escolher o esquema tático e decidir entre duas dificuldades de jogo: "clássico", em que se vê a força de cada jogador, e "de almanaque", em que o potencial dos atletas fica escondido e a memória é quem define quem vai ocupar cada uma das posições disponíveis.

Para chegar ao resultado, o "7 a 0" analisa virtualmente os jogadores escalados, simulando um placar com base na qualidade e na história dos atletas escolhidos pelo usuário.

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Com os jogadores escalados, o time escolhido enfrenta seleções de épocas diferentes. Em caso de classificação em três partidas, o mata-mata vai aumentando a emoção das partidas.

Como jogar?