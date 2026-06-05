O que Ancelotti pretende taticamente com as mudanças no Brasil em último amistoso antes da Copa

O Brasil fará seu último amistoso antes da Copa do Mundo neste sábado (6), diante do Egito, às 19 horas, no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos.

Será a última oportunidade para o técnico Carlo Ancelotti testar taticamente a equipe antes da estreia no dia 13 contra Marrocos.

O Egito se assemelha taticamente ao Marrocos, mesmo sem a mesma qualidade individual e tática, por isso é um bom teste.

O treinador afirmou em entrevista coletiva na véspera do jogo que o sistema com 4 atacantes, o 4-2-4 implementado por ele como esquema base já está consolidado e que ele precisa testar alternativas.

Legenda: Jogadores da Seleção Brasileira de futebol. Foto: Nelson Terme/ CBF

Mas que alternativas são essas? E porque os testes táticos são tão necessários?

Porque o 4-2-4 não funcionou na derrota para a fortíssima França no dia 27 de março por 2x1 em Boston, nem diante da frágil seleção do Panamá no dia 31 de maio no Maracanã.

Diante dos dois adversários, ter apenas dois jogadores no meio permitiu aos adversários, de níveis muitos discrepantes, levarem perigo ao gol do Brasil.

Portanto, o treinador quer testar uma formação mais segura, que fortaleça a marcação no meio campo e ao mesmo tempo, que mantenha a força ofensiva.

O time mais recente, que começou o jogo contra o Panamá foi : Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Raphinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior.

Casemiro e Bruno Guimarães foram os dois únicos jogadores de meio campo e deixou a equipe vulnerável defensivamente. E os 4 na frente não conseguiram produzir o esperado na frente.

A equipe só melhorou na etapa final com a entrada de um 3º homem no meio campo, como Danilo, do Botafogo no meio campo, além de Paquetá e Igor Thiago na frente,

Duas mudanças relevantes taticamente

Para o jogo com o Egito, a primeira entrada mais relevante é Paquetá. O jogador do Flamengo fará a função de camisa 8, entrando no lugar de Matheus Cunha.

Ele não será meia armador, mas sim um híbrido: com a bola será 3º homem de meio campo, auxilando Casemiro e Bruno Guimarães no meio, mas com a bola, será um meia com chegada na frente. È essa função híbrida que ele faz no Flamengo.

A outra mudança é a entrada de Igor Thiago, típico centroavante. Ele ganha a posição de Luiz Henrique. Igor Thiago dá presença de área ao Brasil, deixando o time mais forte fisicamente e no jogo aéreo.

Portanto, o Brasil jogará assim: Alisson, Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Raphinha; Igor Thiago e Vini Júnior.

Alterações ajudam Vini Jr

E ainda permite que Vini Junior se aproxime dele como um segundo atracante, como fazia com Benzema no Real Madrid com o próprio Ancelotti. Claro que Igor Thiago não é o Benzema, mas a função é a mesma, incliusive com ele saindo da área também quando preciso.

E a entrada de Paquetá ainda faz com que Vini Junior não precise recompor tanto defensivamente, o deixando 'fresco' para as tarefas ofensivas, como já disse que quer Ancelotti.

Portanto, a entrada de dois jogadores muda taticamente a Seleção Brasileira e pode ser uma alternativa de mais equilíbrio tático antes da Copa.