Quem vai vencer a Copa do Mundo de 2026? Supercomputador calcula probabilidades; confira

Faltando alguns dias para a maior Copa do Mundo de todos os tempos, já existem projeções de modelos estatísticos apontando as principais seleções favoritas ao título mundial. A Opta, empresa especializada em análise e inteligência artificial esportiva, indicou as probabilidades de título de cada uma das 48 seleções e a posição do Brasil preocupa.

Antes da Copa do Mundo de 2022, o supercomputador da Opta colocava a Seleção Brasileira como a principal favorita ao título, atribuindo ao Brasil 16% de probabilidade de conquistar o hexa. No entanto, a projeção não se confirmou, e a Argentina acabou sendo a grande campeã. Já em 2026, a Seleção Brasileira aparece apenas na 6ª colocação entre os favoritos, com somente 6% de chance de ser campeã.

A seleção comandada por Carlo Ancelotti desde a 15ª rodada das Eliminatórias acabou a competição na 5ª posição, com 18 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. A última conquista mundial do Brasil ocorreu há 24 anos e o tabu já se iguala á seca de 1970-1994. O Brasil se encontra no grupo C e enfrentará Marrocos, Panamá e Escócia.

Segundo os dados da Opta, a grande favorita para ser campeã é a Espanha. A jovem e promissora geração da La Roja vem de título da Eurocopa de 2024 e grandes atuações nas Eliminatórias, com 5 vitórias e 1 empate em 6 partidas. A projeção mostra a probabilidade de 16% da Espanha ser campeã no dia 19 de julho.

Legenda: Lamine Yamal é o jovem destaque por sua seleção, sendo campeão da Eurocopa 2024 e 2° lugar da Bola de Ouro de 2025 Foto: Nikolay Doychinov / AFP

Top-5 do Mundo segundo a Opta

Na 5ª colocação vem Portugal, os atuais campeões da Nations League. Com a conquistas recentes da Nations de 2018/19 e 2024/25, os lusos aparecem com 7.7% de chances de saírem com seu primeiro título mundial. Cristiano Ronaldo Jogará sua última Copa do Mundo e terá apoio de companheiros de seleção vivendo grande fase. Portugal estará no grupo K e enfrentará Congo, Uzbequistão e Colômbia na primeira fase do mundial.

Legenda: Cristiano Ronaldo jogará sua sexta Copa do Mundo, sendo um dos únicos 3 jogadores da história a alcançar a marca. Foto: Randy Litzinger / Icon

Na 4ª colocação dos favoritos, a atual campeã Argentina. Vencedora da Copa do Mundo em 2022 e da Copa América em 2024, esperava-se uma posição mais alta dos Hermanos no ranking. Hoje eles aparecem com 10,4% de chance de título e serão mais uma vez liderados por Lionel Scaloni como técnico. Lionel Messi chega à sua sexta Copa e terá grande base de 2022 ao seu lado novamente. A Argentina estará no Grupo J e enfrentará Argélia, Áustria e Jorndânia

Quem aparece na 3ª posição da lista é a Inglaterra, os criadores do futebol. A atual vice-campeã da Eurocopa vem de um jejum de 60 anos sem conquistar uma Copa e conta com uma boa safra de jogadores como Harry Kane, Jude Bellingham e Declan Rice. Os Leões, comandados por Thomas Tuchel, têm 11,2% de probabilidade de título segundo a lista. Os ingleses ficaram no Grupo L e terão como adversários: Croácia, Panamá e Gana.

Na 2ª posição da lista do supercomputador, a atual vice-campeã França. Os Azuis (les Bleus), campeões em 2018 e vice em 2022, hoje lideram o ranking de seleções da FIFA e têm 13% de chance nas contas da Opta. O elenco francês conta com os craques Mbappé, Dembélé e Olise, que vivem grande fase e vão comandar os outros astros dos Galos. A França pertence ao Grupo I e enfrentará Senegal, Iraque e Noruega.

Em primeiro lugar nas projeções, a nação espanhola anseia por ver o jovem Lamine Yamal, de 18 anos, em sua primeira Copa do Mundo. Além de Yamal, a seleção também tem Rodri, Gavi, Nico Williams como peças importantes do elenco. A La Furia estará no Grupo H e terá como adversários: Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai.

AZARÕES

Das seleções fora do TOP 10 do Ranking da FIFA, as que melhor pontuaram e podem ser as zebras da competição, são:

Noruega: Com 3,5% de chance de título, os Leões contam com o artilheiro Erling Haaland, que na temporada fez 38 gols em 52 partidas pelo Manchester City e conduziu a seleção durante as Eliminatórias com 14 gols e uma campanha 100%, com 8 vitórias em 8 jogos. A Noruega estará no Grupo I e enfrentará Senegal, França e Iraque.

Colômbia: Aparecendo com 2,1% de chance de probabilidade de título, a La Cafetera foi finalista da Copa América de 2024 e ficou em 3º nas Eliminatórias, ficando até mesmo na frente da Seleção Brasileira. Seu principal astro é o experiente James Rodríguez, que em 2014 foi o artilheiro da Copa do Mundo no Brasil e teve boa participação nas campanhas das Eliminatórias e Copa América. A Colômbia está no Grupo K e disputará com Portugal, Congo e Uzbequistão.

Uruguai: Os bicampeões do mundo têm 1,7% de chance de chegar ao tri depois de 76 anos de espera. Mesmo sem Luis Suárez e Cavani convocados, a Celeste traz bons nomes no seu plantel como: Federico Valverde, Darwin Núñez e De Arrascaeta. O Uruguai está no Grupo H, juntamente com: Arábia Saudita, Espanha e Cabo Verde.

QUAIS SÃO OS CRITÉRIOS PARA OS DADOS?

O "supercomputador" da Opta não é uma máquina física gigante, mas um sistema de inteligência artificial que usa modelos estatísticos para prever resultados esportivos. Ele analisa dados históricos e atuais, como estatísticas de jogos, métricas avançadas (xG e xP), lesões, desempenho recente e mando de campo.

Com essas informações, o sistema realiza milhões de simulações de partidas usando o método de Monte Carlo, testando diferentes cenários possíveis. Ao final, calcula a frequência de cada resultado e transforma esses dados em probabilidades, como chances de título, classificação ou posição final em um campeonato.

* sob supervisão de João Bandeira