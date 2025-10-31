Diário do Nordeste
Preparador físico da Seleção Brasileira visita o Ceará e acompanha treino comandado por Condé

Cristiano Nunes também conheceu o Centro de Saúde e Performance do Vovô

Crisneive Silveira 27 de Outubro de 2025
ancelotti

Jogada

Veja quando Ancelotti fará nova convocação da Seleção Brasileira

Canarinho vai enfrentar Senegal e Tunísia

Redação 20 de Outubro de 2025
Seleção Brasileira em ação pela Copa do Mundo

Jogada

CBF marca últimos amistosos da Seleção Brasileira em 2025; veja adversários e datas

Ao todo, o técnico Carlo Ancelotti tem mais quatro jogos até a Copa do Mundo

Alexandre Mota 16 de Outubro de 2025

Opinião

Derrota para o Japão mostra um desnível claro entre titulares e reservas na Seleção Brasileira

Ancelotti escalou um time alternativo em Tóquio e sofreu a virada no 2º tempo

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 14 de Outubro de 2025
Jogada

Vexame: Brasil perde amistoso de virada para o Japão com falhas de Fabrício Bruno

As duas equipes jogaram em Tóquio em amistoso na Data Fifa

Daniel Farias 13 de Outubro de 2025
Montagem de fotos de Carlo Ancelotti e Neymar na Seleção Brasileira

Jogada

Ancelotti sobre Neymar na Seleção Brasileira: ‘quando estiver bem, tem qualidade para jogar’

Técnico do Brasil deu a declaração em entrevista coletiva nesta segunda-feira (13)

Daniel Farias 13 de Outubro de 2025

Opinião

De olho na Copa do Mundo, Ancelotti acha uma seleção versátil, sem camisa 10 clássico e centroavante

Brasil vence Coreia do Sul em amistoso com quarteto funcionando bem

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 10 de Outubro de 2025

Opinião

Seleção Canarinho em busca da esperança perdida

Leia a Coluna desta sexta-feira (10)

Foto frontal Tom Barros
Tom Barros 10 de Outubro de 2025
Foto de Vini Jr, que deve ser titular da Seleção Brasileira

Jogada

Brasil goleia Coreia do Sul por 5 a 0 com brilho de Estêvão, Rodrygo e Vini Jr; veja gols

Seleção Brasileira venceu o amistoso fora de casa, em preparação para a Copa do Mundo

Daniel Farias 10 de Outubro de 2025
jogadora

Jogada

Atletas do Fortaleza são convocadas para a Seleção Brasileira Feminina Sub-20

Grupo fará dois amistosos contra o México

Crisneive Silveira 09 de Outubro de 2025
