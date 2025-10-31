Cristiano Nunes também conheceu o Centro de Saúde e Performance do Vovô
Canarinho vai enfrentar Senegal e Tunísia
Ao todo, o técnico Carlo Ancelotti tem mais quatro jogos até a Copa do Mundo
Ancelotti escalou um time alternativo em Tóquio e sofreu a virada no 2º tempo
As duas equipes jogaram em Tóquio em amistoso na Data Fifa
Técnico do Brasil deu a declaração em entrevista coletiva nesta segunda-feira (13)
Brasil vence Coreia do Sul em amistoso com quarteto funcionando bem
Leia a Coluna desta sexta-feira (10)
Seleção Brasileira venceu o amistoso fora de casa, em preparação para a Copa do Mundo
Grupo fará dois amistosos contra o México