Sorteio da Copa do Mundo 2026: onde assistir, horário e potes

O sorteio será às 14 horas, em Washington, nos Estados Unidos

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: O sorteio da Copa do Mundo 2026 acontece nesta sexta-feira (5)
Foto: Divulgação / FIFA

O sorteio da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta sexta-feira (5), às 14 horas (horário de Brasília), em Washington, nos Estados Unidos.

As 48 seleções classificadas serão divididas em quatro potes, organizadas com base no Ranking da FIFA e serão sorteadas para formar 12 grupos, cada um composto por quatro equipes.

Onde Assistir

Globo, SBT, SporTV, NSports, GeTV, CazéTV e Fifa+. O Diário do Nordeste fará live especial no Youtube durante o sorteio.

Restrições Geográficas:

As regras do sorteio visam evitar que seleções da mesma confederação se enfrentem na fase de grupos, sempre que possível. Por exemplo, o Brasil não poderá enfrentar outra seleção da Sul-Americana nesta fase, e a maioria dos grupos terá apenas uma seleção europeia, com um máximo de duas em alguns casos. 

Novo Formato da Competição

A principal mudança para a Copa de 2026 é o formato expandido. O torneio terá 48 seleções no total, resultando em 104 partidas (anteriormente eram 32 times e 64 jogos).

Serão 12 grupos de quatro seleções cada. As duas melhores equipes de cada grupo e as oito melhores terceiras colocadas avançarão para a fase eliminatória.

A competição terá uma fase de mata-mata com 5 etapas, começando pelas oitavas de final, que terão 32 times. 

Veja os Potes da Copa do Mundo 2026

Legenda: As 48 seleções foram divididas em 4 potes para o sorteio da Copa do Mundo 2026
Foto: Divulgação / FIFA

Pote 1: Canadá; México; EUA; Espanha; Argentina; França; Inglaterra; Brasil; Portugal; Holanda; Bélgica; Alemanha

Pote 2: Croácia; Marrocos; Colômbia; Uruguai; Suíça; Japão; Senegal; Irã; República da Coreia; Equador; Áustria; Austrália

Pote 3: Noruega; Panamá; Egito; Argélia; Escócia; Paraguai; Tunísia; Costa do Marfim; Uzbequistão; Catar; Arábia Saudita; África do Sul

Pote 4: Jordânia; Cabo Verde; Gana; Curaçau; Haiti; Nova Zelândia; vagas A, B, C e D da repescagem europeia; vagas 1 e 2 do Torneio Classificatório da FIFA.

 

Jogada

Vladimir Marques Há 53 minutos
