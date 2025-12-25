Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Contratações de Ceará e Fortaleza no Natal: relembre lista de reforços anunciados

Vovô e Leão já anunciaram novos contratados durante festividades natalinas

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Felipe Azevedo, Lúcio Flávio e Tiago Pagnussat
Foto: Bruno Aragão/Ceará SC; Saulo Roberto/Fortaleza EC; Thiago Gadelha / SVM

Torcedores de Ceará e Fortaleza ainda aguardam o anúncio das primeiras contratações das duas equipes para a disputa da temporada 2026. Há entre muitos fãs a expectativa de que isso aconteça durante as festividades do Natal, celebrado nesta quinta-feira (25).

A expectativa não é injustificada: ao longo dos últimos anos, Ceará e Fortaleza têm de fato confirmado movimentações de mercado em meio ao Natal, ou pelo menos em datas próximas à celebração. Trata-se do famoso “pacotão” de Natal.

Pensando nisso, o Diário do Nordeste fez uma pesquisa e separou contratações anunciadas por Ceará e Fortaleza durante o Natal, e trazendo também uma lista de outros reforços anunciados entre os dias 18 e 31 de dezembro de diferentes anos.

CONTRATAÇÕES ANUNCIADAS POR CEARÁ E FORTALEZA NO NATAL

CEARÁ

Em 2017, no dia 24 de dezembro, véspera do Natal, o Ceará anunciou os atacantes Douglas Coutinho e Felipe Azevedo, o meio-campista colombiano Reina, e o zagueiro Bruno Pires para a disputa da Série A do Brasileirão do ano seguinte.

Já no dia 24 de dezembro de 2019, o Vovô anunciou oficialmente as chegadas do lateral-direito Eduardo e do zagueiro Tiago Pagnussat. Eduardo era um experiente lateral, com passagem pela Chapecoense, e Pagnussat jogou no Bahia e estava no Lanús.

FORTALEZA

Em 2016, no dia 24 de dezembro, véspera do Natal, o Fortaleza anunciou a contratação do atacante paulista Lúcio Flávio, de 30 anos. O jogador estava desde 2015 no Paraná. No clube paranaense, atuou por 47 partidas e marcou 16 gols.

Já em 2023, no dia próprio do Natal, em 25 de dezembro, o Fortaleza anunciou a compra do ala Yago Pikachu. Ele estava emprestado ao Leão pelo Shimizu S-Pulse, do Japão, mas foi adquirido em definitivo naquele dia, por um valor de US$ 500 mil.

OUTROS REFORÇOS ANUNCIADOS EM DATAS PRÓXIMAS AO NATAL

  • 22/12/2017: Fortaleza anuncia o lateral-esquerdo Leonan, o volante Igor Henrique, e o meia-atacante Alípio
  • 18/12/2018: Ceará anuncia o lateral-direito Cristovam, o zagueiro Charles, o meia Chico e os atacantes Willie e Vitor Feijão
  • 26/12/2018: Fortaleza anuncia o meia-atacante Madson
  • 22/12/2021: Ceará anuncia o lateral-direito Michel Macedo
  • 29/12/2021: Ceará anuncia o volante Richard e o lateral-direito Nino Paraíba
  • 30/12/2021: Ceará anuncia o atacante Iury Castilho
  • 30/12/2022: Ceará anuncia o atacante Luvannor
  • 28/12/2023: Fortaleza anuncia o retorno do atacante Moisés
  • 21/12/2024: Fortaleza anuncia o lateral-esquerdo Diogo Barbosa
  • 26/12/2024: Ceará anuncia o lateral-esquerdo Nicolas
  • 27/12/2024: Ceará anuncia o zagueiro Marllon
Assuntos Relacionados
Montagem de fotos de Felipe Azevedo, Lúcio Flávio e Tiago Pagnussat

Jogada

Contratações de Ceará e Fortaleza no Natal: relembre lista de reforços anunciados

Vovô e Leão já anunciaram novos contratados durante festividades natalinas

Daniel Farias Há 49 minutos
O Pyramids, do Egito, entra em campo nesta quinta-feira de Natal

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas do Natal de quinta-feira (25)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 25 de dezembro de 2025, Natal

Daniel Farias Há 2 horas
jogadores

Jogada

Fortaleza: veja lista de jogadores relacionados para a Copinha 2026

Equipe faz parte do Grupo 23 junto com União Mogi-SP, Centro Olímpico-SP e Confiança-PB

Redação 24 de Dezembro de 2025

Jogada

Clubes cearenses celebram o Natal com mensagens para a torcida; confira

Ceará, Floresta e Icasa se manifestaram sobre a data

Redação 24 de Dezembro de 2025
jogadores

Jogada

Floresta vence o Ferroviário em jogo-treino antes do Cearense

João Victor marcou o único gol da partida

Redação 24 de Dezembro de 2025
Lucero comemora gol pelo Fortaleza

Jogada

Coritiba faz proposta ao Fortaleza e tenta a contratação do atacante Lucero

Jogador de 34 anos tem contrato com o Tricolor do Pici até 2027

Redação 24 de Dezembro de 2025