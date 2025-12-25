Contratações de Ceará e Fortaleza no Natal: relembre lista de reforços anunciados

Torcedores de Ceará e Fortaleza ainda aguardam o anúncio das primeiras contratações das duas equipes para a disputa da temporada 2026. Há entre muitos fãs a expectativa de que isso aconteça durante as festividades do Natal, celebrado nesta quinta-feira (25).

A expectativa não é injustificada: ao longo dos últimos anos, Ceará e Fortaleza têm de fato confirmado movimentações de mercado em meio ao Natal, ou pelo menos em datas próximas à celebração. Trata-se do famoso “pacotão” de Natal.

Pensando nisso, o Diário do Nordeste fez uma pesquisa e separou contratações anunciadas por Ceará e Fortaleza durante o Natal, e trazendo também uma lista de outros reforços anunciados entre os dias 18 e 31 de dezembro de diferentes anos.

CONTRATAÇÕES ANUNCIADAS POR CEARÁ E FORTALEZA NO NATAL

CEARÁ

Em 2017, no dia 24 de dezembro, véspera do Natal, o Ceará anunciou os atacantes Douglas Coutinho e Felipe Azevedo, o meio-campista colombiano Reina, e o zagueiro Bruno Pires para a disputa da Série A do Brasileirão do ano seguinte.

Já no dia 24 de dezembro de 2019, o Vovô anunciou oficialmente as chegadas do lateral-direito Eduardo e do zagueiro Tiago Pagnussat. Eduardo era um experiente lateral, com passagem pela Chapecoense, e Pagnussat jogou no Bahia e estava no Lanús.

FORTALEZA

Em 2016, no dia 24 de dezembro, véspera do Natal, o Fortaleza anunciou a contratação do atacante paulista Lúcio Flávio, de 30 anos. O jogador estava desde 2015 no Paraná. No clube paranaense, atuou por 47 partidas e marcou 16 gols.

Já em 2023, no dia próprio do Natal, em 25 de dezembro, o Fortaleza anunciou a compra do ala Yago Pikachu. Ele estava emprestado ao Leão pelo Shimizu S-Pulse, do Japão, mas foi adquirido em definitivo naquele dia, por um valor de US$ 500 mil.

OUTROS REFORÇOS ANUNCIADOS EM DATAS PRÓXIMAS AO NATAL