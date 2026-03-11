Champions League tem Real Madrid x City e mais três jogos hoje; confira

A UEFA Champions League segue com grandes confrontos nesta quarta-feira (11), quando acontecem os últimos jogos de ida das oitavas de final da temporada 2025/26.

Depois da abertura da fase na terça-feira, o torneio volta a movimentar o futebol europeu com quatro partidas envolvendo gigantes do continente e clubes que fazem campanhas sólidas na competição.

O principal duelo do dia acontece no Estádio Santiago Bernabéu, onde o Real Madrid recebe o Manchester City em mais um capítulo da rivalidade recente entre os clubes no torneio continental.

Outro confronto de peso coloca frente a frente Paris Saint‑Germain e Chelsea FC, em um duelo entre equipes acostumadas a disputar as fases decisivas da competição.

Também entram em campo Bayer Leverkusen e Arsenal FC, além do confronto entre Bodø/Glimt e Sporting CP, que completam a rodada.

Champions League – Jogos de hoje (11/03)

14h45 (de Brasília)

Bayer 04 Leverkusen x Arsenal FC — Onde assistir: TNT e Max

17h (de Brasília)