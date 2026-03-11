As buscas pela psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto, de 30 anos, chegaram ao oitavo dia nesta quarta-feira (11) em Brightlingsea, cidade costeira no Reino Unido. Desaparecida desde o último dia 2 de março, ela foi vista pela última vez ao deixar a Universidade de Essex, em Wivenhoe, e seguiu rumo ao local dentro de um ônibus.

A Polícia de Essex, responsável pelas buscas, atualizou as informações sobre o caso por meio do site oficial na manhã desta quarta. Segundo a detetive superintendente Anna Granger, as buscas têm, agora, se concentrado em áreas específicas de Brightlingsea, com vasculhamento detalhado para a identificação de novas pistas que possam levar ao encontro da cearense.

"Isso inclui a busca de policiais a pé, com suporte aéreo, cães especialistas, assim como também voluntários da Essex Search an Resgate", também explicou a detetive em coletiva de imprensa.

Os pedidos continuam sendo direcionados a moradores da cidade, com o intuito de reunir imagens de câmeras de segurança da região ou até relatos de quem possa ter avistado Vitória nos últimos dias. "Nós continuamos determinados a fazer tudo que for possível para encontrá-la", diz a publicação da polícia.

Amiga fez apelo a moradores de Brightlingsea

Durante a coletiva, a amiga de Vitória, Liliane Além-Mar, assim como a mãe e o namorado da cearense, também falaram sobre o desaparecimento.

"Nós estamos realmente muito preocupados. Vitória sempre foi aquela pessoa que gosta de atualizar os amigos, a família. Ela sempre gostava de discutir o que estava acontecendo no mundo, estava se envolvendo", relatou a colega, ressaltando a estranheza dos mais próximos diante da falta de contato.

Segundo ela, o momento tem sido de espera e confiança. "Nós temos certeza que ela está nas redondezas", disse Liliane.

"Nós sabemos que provavelmente ela não está em um lugar favorável. Imaginamos que ela pode estar fora de si, confusa, lutando nesse momento. Nós não sabemos o motivo e não é o momento para julgar. Nós só queremos ela conosco, este nunca foi um comportamento comum dela", completou.

O que se sabe sobre o caso

Vitória Figueiredo Barreto, 30, é cearense. Psicóloga, ela saiu do Brasil em janeiro deste ano para participar de um congresso da área no Marrocos, na África, e seguiu para o Reino Unido no mês seguinte.

Ao chegar em Londres, Vitória ficou, primeiro, na casa de outro amigo, aguardando a chegada da amiga Liliane no País para que as duas seguissem para Southend-on-Sea. Depois que se encontraram, Vitória viajou pela primeira vez para Colchester para conhecer a Universidade de Essex, onde a amiga trabalha como professora universitária.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Liliane contou que o primeiro dia na cidade foi "tranquilo". Vitória passou a manhã e a tarde na biblioteca da instituição, almoçou com a amiga e, no fim do dia, retornou a cidade onde estavam hospedadas. No entanto, no segundo dia de viagem à Universidade de Essex, a cearense almoçou com Liliane, mas não retornou para casa com a amiga.

"As câmeras da universidade mostraram que, na verdade, ela foi pegar um ônibus. Quando percebi que ela não tinha aparecido, procurei por três horas na universidade. Andei por todos os andares e nada dela. Os seguranças também não viram nada", lamentou Liliane.

Nas buscas pela brasileira, a Polícia e a família dela encontraram uma bolsa branca que ela carregava a tiracolo com a inscrição "people over profit" ("pessoas acima do lucro", em tradução livre do inglês). O item foi achado próximo à Copperas Road, em Brightlingsea, por um morador da região, na tarde dessa segunda-feira (9).

O Ministério das Relações Exteriores acompanha o caso. Família e amigos dão atualizações sobre o paradeiro de Vitória na página "@ondeestavitoria", no Instagram.

