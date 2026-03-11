Cearense desaparecida no Reino Unido teria utilizado barco para se locomover, diz amiga

A amiga da psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto, desaparecida em Brightlingsea, no Reino Unido, revelou que a psicóloga teria utilizado um barco para se locomover e sair da cidade. A informação foi concedida em entrevista à jornalista Patrícia Nielsen nesta quarta-feira (11), e Liliane explicou que as gravações do momento foram obtidas pela Polícia de Essex.

"A imagem detectou, em uma das câmeras da região, que 12 minutos depois da última imagem dela ao lado de um barco, que ela pegou esse barco e saiu remando", explicou Liliane, também psicóloga e professora na Universidade de Essex.

As buscas pela cearense chegaram ao 8º dia nesta quarta (11). A detetive responsável pelo caso, Anna Granger, explicou, em entrevista coletiva, que as buscas estão, agora, concentradas em áreas específicas de Brightlingsea, com vasculhamento detalhado para a identificação de novas pistas. "Isso inclui a busca de policiais a pé, com suporte aéreo, cães especialistas, assim como voluntários", afirmou.

Veja também Mundo Buscas por cearense desaparecida no Reino Unido chegam ao 8º dia: 'Só queremos ela conosco' Mundo Veja o que se sabe sobre o caso da psicóloga cearense desaparecida no Reino Unido

Na mesma entrevista, Liliane relatou a preocupação com a locomoção de Vitória. Ela conta que "a maré estava alta e a corrente estava forte", o que reforça a importância de novas notícias sobre a cearense.

Segundo ela, a polícia relatou que o mesmo barco foi encontrado em outro ponto da costa, já amarrado na areia.

Estado mental preocupa familiares

Liliane ainda revelou uma das últimas conversas entre Vitória e a mãe, Gleyz Barreto. Antes do desaparecimento, a psicóloga teria se comunicado por meio de um diálogo estranho, despertando dúvida nos familiares.

"Isso mostra para nós que a Vitória está em estado alterado de consciência, que ela possivelmente teve algum episódio importante, uma alucinação. A última fala dela para a mãe foi que os quatro cavalos do apocalipse estavam atrás dela, que era o fim dela, mas ela não falou que faria alguma coisa, então pensamos que ela pode estar nessa fuga", contou a amiga.

O que se sabe sobre o caso

Vitória Figueiredo Barreto, 30, é cearense. Psicóloga, ela saiu do Brasil em janeiro deste ano para participar de um congresso da área no Marrocos, na África, e seguiu para o Reino Unido no mês seguinte.

Ao chegar em Londres, ficou, primeiro, na casa de outro amigo, aguardando a chegada da amiga Liliane ao País para que as duas seguissem para Southend-on-Sea. Depois que se encontraram, Vitória viajou pela primeira vez para Colchester para conhecer a Universidade de Essex, onde a amiga trabalha como professora universitária.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Liliane contou que o primeiro dia na cidade foi "tranquilo". Vitória passou a manhã e a tarde na biblioteca da instituição, almoçou com a amiga e, no fim do dia, retornou a cidade onde estavam hospedadas. No entanto, no segundo dia de viagem à Universidade de Essex, a cearense almoçou com Liliane, mas não retornou para casa com a amiga.

"As câmeras da universidade mostraram que, na verdade, ela foi pegar um ônibus. Quando percebi que ela não tinha aparecido, procurei por três horas na universidade. Andei por todos os andares e nada dela. Os seguranças também não viram nada", lamentou Liliane.

Nas buscas pela brasileira, a Polícia e a família dela encontraram uma bolsa branca que ela carregava a tiracolo com a inscrição "people over profit" ("pessoas acima do lucro", em tradução livre do inglês). O item foi achado próximo à Copperas Road, em Brightlingsea, por um morador da região, na tarde dessa segunda-feira (9).

O Ministério das Relações Exteriores acompanha o caso. Família e amigos dão atualizações sobre o paradeiro de Vitória na página "@ondeestavitoria", no Instagram.

Veja vídeo divulgado pela Polícia sobre a psicóloga cearense