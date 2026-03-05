Trump demite Kristi Noem do cargo de secretária de Segurança Interna

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a saída de Kristi Noem do cargo de secretária de Segurança Interna. Nesta quinta-feira (5), através de uma publicação na rede Truth Social, ele detalhou que ela será substituída pelo senador republicano Markwayne Mullin a partir de 31 de março.

Noem era conhecida como "Barbie do ICE" e foi uma das responsáveis pela política de expulsões de imigrantes do governo estadunidense. Após sua saída, ela foi confiada a uma missão de "emissária especial" para a América Latina.

A imprensa estadunidense divulgou que Trump teria tomado sua decisão após as audiências de Noem no Congresso, durante as quais ela se viu em dificuldades por causa da adjudicação de um importante contrato público.

Operações do ICE aumentam tensão nos EUA

Em janeiro deste ano, houve um aumento na tensão em Minnesota, nos Estados Unidos, após operações do ICE na região. A cidadã estadunidense Renee Good foi morta após disparos efetuados por um agente da agência.

No mesmo mês, um policial federal atirou na perna de um homem, durante uma operação de abordagem de trânsito em North Minneapolis.

Além disso, conforme publicou o g1, houve repercussão sobre a detenção de quatro crianças no mesmo período, sendo que uma delas teria sido usada como "isca" para localizar parentes.

Em repúdio aos métodos federais, o prefeito Jacob Frey defendeu a saída do órgão da cidade, enquanto a população foi às ruas e mais de 700 estabelecimentos comerciais fecharam as portas em protesto em todo o estado.