Brasileiro detido pelo ICE é transferido e família perde contato

O brasileiro Matheus Silveira, detido por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) durante uma entrevista para obtenção do visto permanente, foi transferido entre centros de detenção sem que a família recebesse informações claras sobre seu paradeiro.

Parentes relataram à GloboNews que, ao longo dessa segunda-feira (26), ele deixou de aparecer nos sistemas oficiais de imigração.

A esposa, Hannah Silveira, afirmou que o último contato ocorreu na noite de domingo (25). Desde então, o aplicativo usado pelos detidos para falar com familiares foi desativado no perfil de Matheus. Ao procurar o centro onde ele estava, recebeu a resposta: "Eu não sei onde ele está. Ele não está mais no sistema, talvez esteja em algum processo de liberação".

Veja também Ser Saúde Vírus Nipah pode chegar ao Brasil? Entenda se há risco de pandemia

Antes da transferência, Matheus demonstrou apreensão.

“Eu falei com o Matheus domingo e ele chegou a comentar que algumas pessoas estavam sendo levadas no meio da noite para a Louisiana e já tinha me preparado para o fato de que, em algum momento no futuro próximo, talvez eu não conseguisse mais falar com ele", relatou Hannah.

Ela acrescentou: “Ele está muito ansioso com a possibilidade de ser enviado para um lugar para onde ele não deveria ir. Ele não sabe se vão mandá-lo para o Brasil".

Na noite de segunda, a advogada do brasileiro informou que ele deixou o centro de San Diego e foi levado de ônibus para El Paso, no Texas. A previsão é de que siga nesta terça para a Louisiana, onde aguardará um voo de deportação.

A família afirma que a saída voluntária foi autorizada pela Justiça e defende o retorno em voo comercial. "Estamos tentando junto ao consulado brasileiro em Los Angeles algum tipo de providência para que, ao chegar em Louisiana, o Matheus tenha seus direitos respeitados e possa retornar em voo comercial nos próximos dias", disse um familiar.

Hannah, americana e casada com Matheus desde 2024, afirmou estar com o “coração partido” e decidiu se mudar para o Brasil. "É de partir o coração saber que dei tanto pelo meu país e eles não têm problema nenhum em me tirar o meu marido e me forçar a escolher entre o meu país e o meu marido", declarou ao Bom Dia Rio. Hannah serviu dois anos ao Exército dos Estados Unidos como paramédica.

Impedido de retornar aos EUA

Matheus foi preso em 24 de novembro de 2025 durante a etapa final do processo de obtenção do green card em um escritório do USCIS, em San Diego. O visto do brasileiro havia vencido em 2023, e o pedido de residência permanente foi protocolado em 2024, logo após o casamento com Hannah.

Segundo a mãe, Luciana de Paula, Matheus assinou o termo de autodeportação na semana passada e ficará impedido de retornar aos EUA por 10 anos. "Dois meses dele nessa situação é muito tempo. É muito tempo para mim, é muito tempo para ele, é muito tempo para todos nós. Então, a gente só tá pensando agora na chegada dele aqui, urgente, o mais rápido possível", afirmou.