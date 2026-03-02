Diário do Nordeste
Irã contabiliza 555 mortos após ataques dos EUA e de Israel no fim de semana

Ao menos 131 cidades registraram impactos da ofensiva, segundo a entidade humanitária Crescente Vermelho

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
(Atualizado às 08:09)
Mundo
Agentes dos serviços de emergência israelenses em inspeção aos destroços no local de um ataque com mísseis próximo a Bet Shemesh, cerca de 30 quilômetros a oeste de Jerusalém.
Legenda: Agentes dos serviços de emergência israelenses em inspeção aos destroços no local de um ataque com mísseis próximo a Bet Shemesh, cerca de 30 quilômetros a oeste de Jerusalém.
Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Pelo menos 555 pessoas morreram no Irã em consequência da ofensiva iniciada no sábado (28) pelos Estados Unidos e por Israel. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (2), pela Crescente Vermelho (FICV) do Irã, organização ligada à Cruz Vermelha.

De acordo com a entidade humanitária, os ataques atingiram dezenas de municípios em diferentes regiões do país.

teaser image
Mundo

Secretário de Segurança do Irã afirma que não negociará fim de conflito com os EUA

teaser image
Mundo

Alireza Arafi assume como líder interino do Irã após ataques que dizimaram cúpula do regime

"Após os ataques terroristas sionista-americanos executados em várias regiões do nosso país, 131 cidades foram afetadas até agora e, lamentavelmente, 555 dos nossos compatriotas morreram", afirmou o grupo em mensagem publicada no Telegram.

O balanço divulgado não detalha o número de feridos nem especifica as áreas mais atingidas, mas indica que ao menos 131 cidades registraram impactos da ofensiva.

EUA com foco em seguir plano militar

No domingo (1º), Trump afirmou que a campanha dos Estados Unidos no Irã continuará até que todos os objetivos militares sejam alcançados.

Em pronunciamento de seis minutos divulgado nas redes sociais, o presidente declarou que os EUA irão vingar a morte de três militares mortos durante retaliação iraniana.

Em tom de advertência, Trump fez um apelo a integrantes das Forças Armadas e da Guarda Revolucionária do Irã para que entreguem as armas em troca de imunidade. Caso contrário, segundo ele, enfrentarão “morte certa”.

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, falando em um evento com fundo branco e uma bancada de madeira, usando terno e gravata azul.
Mundo

Irã anuncia ter atacado gabinete de Netanyahu, primeiro-ministro de Israel

Quartel-general do comandante da Força Aérea de Israel também foi atacado.

Redação e AFP
Há 35 minutos
Mundo

Irã contabiliza 555 mortos após ataques dos EUA e de Israel no fim de semana

Ao menos 131 cidades registraram impactos da ofensiva, segundo a entidade humanitária Crescente Vermelho

João Lima Neto

Há 59 minutos
Mundo

Irã contabiliza 555 mortos após ataques dos EUA e de Israel no fim de semana

Ao menos 131 cidades registraram impactos da ofensiva, segundo a entidade humanitária Crescente Vermelho

João Lima Neto
Há 59 minutos
Em publicação, o secretário Ali Larijani criticou Trump, afirmando que o presidente dos EUA 'mergulhou a região no caos'.
Mundo

Secretário de Segurança do Irã afirma que não negociará fim de conflito com os EUA

No domingo (1º), Trump afirmou que a campanha americana no Oriente Médio continuará até que todos os objetivos militares sejam alcançados.

João Lima Neto
Há 1 hora
Imagem de rosto do aiatolá Alireza Arafi.
Mundo

Alireza Arafi assume como líder interino do Irã após ataques que dizimaram cúpula do regime

Anúncio aconteceu neste domingo após ação militar dos Estados Unidos e Israel resultar na morte do aiatolá Ali Khamenei.

Redação
01 de Março de 2026
Foto aérea de instalações iranianas atacadas pelos EUA e Israel, neste sábado (28).
Mundo

Trump promete ataques 'sem precedentes' caso Irã responda a bombardeios

Ataque coordenado de EUA e Israel matou principal líder iraniano.

Redação
01 de Março de 2026
Imagem do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, falando em um microfone com um papel na mão.
Mundo

Imprensa estatal do Irã confirma morte do líder supremo Ali Khamenei após bombardeio

O presidente dos EUA, Donald Trump, já havia divulgado a morte em uma rede social, mas as autoridades iranianas negavam.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra montagem do presidente dos EUA Donal Trump e do aiatolá, Ali Khamenei
Mundo

Donald Trump afirma que líder supremo do Irã está morto

O anúncio do presidente dos Estados Unidos (EUA) foi feito na rede social.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
À esquerda, Ali Khamenei acenando; à direita, Masoud Pezeshkian.
Mundo

Ataques dos EUA e Israel tem como alvo Ali Khamenei e Masoud Pezeshkian

Informação foi confirmada por um oficial israelense à agência de notícias Reuters.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
Imagem de céu cinzento com fumaça de explosão acima de prédios baixos.
Mundo

Itamary condena ataques ao Irã realizados pelos EUA e por Israel

Disparos áereos atingiram a capital e outras quatros cidades do país.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
Na imagem, cenário de destruição logo após um ataque a uma edificação de dois andares, identificada como uma escola. O prédio, de cor clara, apresenta danos severos: o teto de uma seção desabou, janelas estão quebradas e há fumaça preta saindo de uma das aberturas superiores. No pátio à frente, o chão está coberto por escombros, poeira e objetos espalhados. Dezenas de pessoas circulam pelo local em meio ao caos; algumas parecem atordoadas ou feridas, enquanto outras tentam prestar socorro ou observar os danos. O céu está pálido e a iluminação sugere ser dia.
Mundo

Escola para meninas no Irã é atacada e deixa 51 crianças mortas após ofensiva atribuída a Israel

Bombardeio aéreo aconteceu neste sábado (28); vítimas tinham entre 7 e 12 anos.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
Mundo

Líderes mundiais reagem a ataques dos EUA e Israel contra o Irã

A ação e a ofensiva do Irã provocaram alertas internacionais sobre o risco de uma escalada regional do conflito

Redação
28 de Fevereiro de 2026
Na imagem, fotografia de meio-corpo do Líder Supremo do Irã, Ali Khamenei. Ele é um homem idoso, de pele clara e barba branca longa, usando óculos de grau, um turbante preto e vestes tradicionais escuras sobre uma túnica cinza claro. Ele está sentado, falando em frente a dois microfones pretos, segurando um pequeno papel branco na mão esquerda. O fundo é composto por uma cortina de tecido verde oliva com pregas verticais.
Mundo

Quem é Ali Khamenei, líder supremo do Irã alvo do ataque conjunto de EUA e Israel

Trump afirmou que o objetivo da ofensiva é "defender o povo americano de ameaças do governo iraniano".

Redação
28 de Fevereiro de 2026
EUA e Israel atacam Irã
Mundo

EUA e Israel atacam Irã

Segundo as Forças de Defesa de Israel (IDF), Irã lançou ataques retaliatórios contra o território israelense.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
Bill Gates aparece em um plano médio, vestindo terno azul e gravata listrada, com uma expressão séria e olhar direcionado ao horizonte. Ele está posicionado atrás de uma placa com seu nome, contra um fundo digital iluminado em tons de azul e dourado que cria uma atmosfera de conferência formal. Foto usada em matéria sobre casos extraconjugais e o caso Epstein.
Mundo

Bill Gates admite casos extraconjugais, mas nega ligação com crimes de Epstein

Bilionário afirmou a funcionários da entidade filantrópica Fundação Gates que relação com Jeffrey Epstein foi “grave erro”.

AFP e Redação
25 de Fevereiro de 2026
Operação contra 'El Mencho' deixa pelo menos 27 mortos no México
Mundo

Operação contra 'El Mencho' deixa pelo menos 27 mortos no México

Conflitos ainda resultaram na morte de 30 suspeitos.

Redação e AFP
24 de Fevereiro de 2026
Ex-embaixador britânico Peter Mandelson, que usa óculos de armação escura, terno azul e gravata padronizada, aparece em um close centralizado enquanto é cercado por outras pessoas e fotógrafos. Ao fundo, um gramado ensolarado e edifícios de tijolos vermelhos compõem o cenário externo sob uma iluminação natural. Imagem usada em matéria sobre o caso Epstein.
Mundo

Ex-embaixador britânico investigado no caso Epstein é preso no Reino Unido

Ex-embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, Peter Mandelson foi preso nesta segunda-feira (23).

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Ônibus incendiado em via no México após morte de narcotraficante El Mencho.
Mundo

México reforça segurança após morte do narcotraficante 'El Mencho'

O assassinato do líder do Cartel Jalisco Nova Geração provocou uma onda de violência no país.

Redação e AFP
23 de Fevereiro de 2026
Foto de rua em Nova York com tempestade de neve, que levou a toque de recolher temporário.
Mundo

Nova York decreta toque de recolher por tempestade de neve

Cidade deve registrar até 70 cm de neve e ventos fortes.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Foto dos restos mortais de São Francisco de Assis.
Mundo

Itália exibe pela primeira vez restos mortais de São Francisco de Assis

Relíquias serão expostas até 22 de março.

AFP
22 de Fevereiro de 2026
Agente federal feminina posicionada ao lado de uma picape da Guarda Nacional. Ela segura um fuzil e olha para o horizonte. Ao fundo, um ônibus incendiado bloqueia uma rodovia.
Mundo

México confirma morte de narcotraficante ‘El Mencho’; cartel reage e promove onda de violência

Segundo informações da AFP, o governo mexicano oferecia quase R$ 80 milhões pela captura do criminoso.

Redação
22 de Fevereiro de 2026