Irã contabiliza 555 mortos após ataques dos EUA e de Israel no fim de semana

Pelo menos 555 pessoas morreram no Irã em consequência da ofensiva iniciada no sábado (28) pelos Estados Unidos e por Israel. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (2), pela Crescente Vermelho (FICV) do Irã, organização ligada à Cruz Vermelha.

De acordo com a entidade humanitária, os ataques atingiram dezenas de municípios em diferentes regiões do país.

"Após os ataques terroristas sionista-americanos executados em várias regiões do nosso país, 131 cidades foram afetadas até agora e, lamentavelmente, 555 dos nossos compatriotas morreram", afirmou o grupo em mensagem publicada no Telegram.

O balanço divulgado não detalha o número de feridos nem especifica as áreas mais atingidas, mas indica que ao menos 131 cidades registraram impactos da ofensiva.

EUA com foco em seguir plano militar

No domingo (1º), Trump afirmou que a campanha dos Estados Unidos no Irã continuará até que todos os objetivos militares sejam alcançados.

Em pronunciamento de seis minutos divulgado nas redes sociais, o presidente declarou que os EUA irão vingar a morte de três militares mortos durante retaliação iraniana.

Em tom de advertência, Trump fez um apelo a integrantes das Forças Armadas e da Guarda Revolucionária do Irã para que entreguem as armas em troca de imunidade. Caso contrário, segundo ele, enfrentarão “morte certa”.