Escola para meninas no Irã é atacada e deixa 51 crianças mortas após ofensiva atribuída a Israel

Crianças entre 7 e 12 anos de idade foram as principais vítimas do ataque a uma escola primária iraniana para meninas neste sábado (28), na esteira do bombardeio conjunto realizado por Estados Unidos e Israel no país. Conforme a imprensa local, foram contabilizados 51 mortos.

Um ataque aéreo deixou pessoas que estavam dentro do prédio presas entre os escombros. De acordo com agências de notícias iranianas, havia 170 alunas na escola no momento do ataque. Até agora, além das vítimas fatais, ao menos 45 ficaram feridas.

Segundo informações do uol, muita fumaça foi vista nos edifícios ao redor do local, e um carro ficou destruído na rua. Pessoas gritavam e outras estavam em estado de choque.

Várias ofensivas dos Estados Unidos e de Israel atingiram diversos locais da capital Teerã. Foram ouvidas explosões pela capital enquanto a população saía para trabalhar.

O bombardeio à escola, em específico, está sendo atribuído a Israel. Balanço anterior registrava 40 mortes neste ataque à escola primária de Shajare Tayyebeh.

Quem é o alvo do ataque conjunto

Forças Armadas de Israel detalharam que os ataques conduzidos em cooperação com os Estados Unidos tiveram como alvo lideranças do regime iraniano, entre eles o líder supremo do regime teocrático, o aiatolá Ali Khamenei, e o presidente Masoud Pezeshkian.

A confirmação sobre os alvos da parte israelense ocorre após fontes iranianas confirmarem que alguns dos bombardeios atingiram tanto a sede da Presidência quanto o bairro onde está localizada a residência de Khamenei. Não há confirmação sobre autoridades mortas até o momento.

O ataque deste sábado ocorre após o fracasso da última rodada de negociações entre EUA e Irã, vista como a possível última saída diplomática. Sobre o tema, Trump afirmou: “Sempre foi política dos Estados Unidos, em particular da minha administração, que esse regime terrorista jamais poderá ter uma arma nuclear".

Na sequência, o presidente citou a guerra de junho de 2025, quando os Estados Unidos bombardearam instalações nucleares e militares iranianas durante o conflito entre Israel e Irã.

'Morte certa aos que resistirem'

Trump também enviou mensagem direta ao povo do Irã. Ele disse que a "liberdade está próxima" e pediu que os cidadãos "tomem o controle do governo".

Em declaração dirigida à Guarda Revolucionária Islâmica, o presidente pediu que os membros depusessem as armas, prometendo imunidade ou, nas palavras dele, "morte certa" aos que resistirem.

O político reconheceu que poderia haver baixas americanas em caso de retaliação do Irã. Afirmou também que pretende destruir o arsenal de mísseis do Irã e garantir que o país não obtenha uma arma nuclear.