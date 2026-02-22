Serviço Secreto dos EUA mata a tiros homem que invadiu residência de Trump na Flórida

Um homem armado foi morto a tiros após entrar ilegalmente na residência Mar-a-Lago do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, na Flórida. A interceptação do invasor foi feita pelo Serviço Secreto norte-americano neste domingo (22).

De acordo com as autoridades, a ação ocorreu por volta das 1h30 (3h30 no horário de Brasília). No momento da invasão, Trump estava em Washington.

"Um homem armado foi morto a tiros (...) depois de entrar ilegalmente no perímetro de segurança de Mar-a-Lago na madrugada de hoje", disse o porta-voz da agência, Anthony Guglielmi, em uma publicação no X.

An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026

O suspeito tinha cerca de 20 anos e foi flagrado no portão norte da propriedade de Mar-a-Lago carregando o que parecia ser um fuzil e um galão de combustível, segundo a polícia.

Após confrontar o homem, os policiais dispararam vários tiros, segundo o porta-voz. Durante uma breve coletiva de imprensa, as autoridades forneceram alguns detalhes do confronto.

"Tudo o que dissemos foi: 'Largue o que está segurando', referindo-nos ao galão de gasolina e ao fuzil", declarou o xerife do condado de Palm Beach, Ric Bradshaw.

"Nesse momento, ele largou o galão de gasolina e ergueu o fuzil em posição de tiro", foi então que um xerife do condado de Palm Beach e agentes do Serviço Secreto "abriram fogo e neutralizaram a ameaça".

Legenda: Arma que o suspeito portava na hora da invasão. Foto: Divulgação/Governo dos EUA

O suspeito "morreu no local", afirmou Bradshaw. Nenhum policial ficou ferido.

Tentativas de assassinato

As autoridades não forneceram mais detalhes sobre a identidade do suspeito, mas na coletiva de imprensa mostraram uma imagem do fuzil apreendido.

O FBI pediu aos moradores da região que revisassem as gravações de suas câmeras de segurança externas.

Legenda: Trump após um dos atentados que sofreu na campanha. Foto: Rebecca DROKE / AFP

Trump foi alvo de duas tentativas de assassinato durante a campanha presidencial de 2024.

Em julho daquele ano, ele foi baleado na orelha durante um comício na Pensilvânia, onde um participante morreu.

Dois meses depois, ele foi alvo de outra tentativa de assassinato em um campo de golfe na Flórida. O Serviço Secreto enfrentou duras críticas em ambos os incidentes.