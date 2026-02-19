Ex-príncipe Andrew é preso no Reino Unido em meio a investigação sobre ligações com Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor, irmão do rei Charles III, foi detido nesta quarta-feira (19), sob suspeita de má conduta no exercício de cargos públicos, conforme informou a rede britânica BBC News. Esta é a primeira vez que o ex-príncipe é preso em meio às apurações relacionadas às ligações com o financista norte-americano Jeffrey Epstein.

Segundo a emissora britânica, carros de polícia sem identificação foram vistos pela manhã nas proximidades de Sandringham, em Norfolk, onde Andrew vive desde que deixou residência em Windsor.

Em nota divulgada às 7h10 (horário local), a Polícia do Vale do Tâmisa informou: “Como parte da investigação, hoje (19/2) prendemos um homem na casa dos sessenta anos de Norfolk sob suspeita de má conduta no cargo público e estamos realizando buscas em endereços em Berkshire e Norfolk. O homem permanece sob custódia policial neste momento”.

Postagem da Polícia:

A corporação acrescentou que não irá identificar o detido “conforme as orientações nacionais” e ressaltou que o caso está em andamento, alertando para que publicações evitem qualquer risco de desacato ao tribunal.

O chefe assistente de polícia Oliver Wright declarou: “Após uma avaliação minuciosa, agora abrimos uma investigação sobre essa alegação de má conduta no exercício público. É importante que protejamos a integridade e objetividade da nossa investigação enquanto trabalhamos com nossos parceiros para investigar esse suposto crime. Entendemos o grande interesse público neste caso e forneceremos atualizações no momento apropriado”.

Quem é o Andrew Mountbatten-Windsor?

Andrew serviu na Marinha Real de 1979 a 2001. Ele atuou como piloto de helicóptero durante a Guerra das Malvinas. Mais tarde, tornou-se instrutor de helicópteros e comandou um navio de guerra.

Foi casado com Sarah Ferguson em 1986 e foi criado Duque de York no dia do casamento. Eles tiveram duas filhas, Beatrice e Eugenie, antes de se separarem em 1992 e se divorciarem em 1996.

De 2001 a 2011, Andrew atuou como Representante Especial do Reino Unido para Comércio Internacional e Investimentos, mas renunciou.

Andrew deixou oficialmente de ser considerado príncipe em outubro de 2025, após mais alegações da amizade com o criminoso sexual Jeffrey Epstein virem à tona. A decisão veio do próprio rei.

O membro da família real também perdeu a designação de "Sua Alteza Real" depois que o rei emitiu uma Carta Patente, um tipo de documento secular usado por monarcas para conceder — e revogar — nomeações ou títulos. O rei também retirou formalmente o título de Duque de York de seu irmão.

Andrew já foi acusado de agressões sexuais por Virginia Giuffre, principal testemunha de acusação do caso Epstein, quando a mulher era menor de idade. Andrew Mountbatten-Windsor sempre negou essas acusações de Virginia, que morreu por suicídio na Austrália em 25 de abril de 2025, aos 41 anos.

O príncipe William e a princesa Kate Middleton afirmaram na semana passada que estão "profundamente preocupados" com as revelações do caso. Andrew nega qualquer irregularidade relacionada a Epstein.

Investigações com base nos arquivos Epstein

De acordo com Lucy Manning, correspondente especial da BBC, trata-se de “um desenvolvimento muito significativo na investigação dos arquivos Epstein”. Ela afirmou que Andrew foi preso sob suspeita de má conduta no exercício de cargos públicos e que a apuração envolve documentos da época em que ele atuava como enviado comercial, os quais teriam sido repassados a Epstein.

Ainda segundo a repórter, foi o portal Mail Online que divulgou imagens de policiais nas proximidades de Sandringham. “Consegui confirmar que houve uma prisão esta manhã”, relatou Lucy Manning, acrescentando que a investigação é conduzida pela Polícia do Vale do Tâmisa.

O ex-príncipe britânico aparece diversas vezes em arquivos do caso Epstein, divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA desde dezembro. Uma coleção de fotos mostra, por exemplo, Andrew aparece ajoelhado e inclinado sobre uma mulher cujo rosto foi censurado.

A apuração também envolve alegações de que uma segunda mulher teria sido enviada ao Reino Unido por Epstein para um encontro sexual com Andrew. Conforme Lucy Manning, no entanto, a prisão anunciada nesta quarta-feira está relacionada especificamente à suspeita de má conduta no exercício de cargo público.

O ex-príncipe nega todas as acusações contra ele, tanto a de passar relatórios confidenciais a Epstein quanto a de agressão sexual. A polícia informou que novas atualizações serão divulgadas quando possível.