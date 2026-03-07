Drone causa explosão nos arredores do Aeroporto Internacional de Dubai

Um drone atingiu uma das áreas próximas a um dos terminais do Aeroporto Internacional de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, neste sábado (7).

O drone desce do céu antes de mergulhar em direção ao solo próximo ao prédio do aeroporto, provocando explosão e uma grande coluna de fumaça.

Não há informações, contudo, se o impacto do drone com o solo foi causado por uma interceptação do equipamento ou um ataque direcionado ao aeroporto em meio à escalada de conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos no Oriente Médio. As informações são da CNN.

Veja também Mundo Petroleiro americano é atingido por míssil no Golfo Pérsico, diz TV estatal iraniana Mundo Presidente do Irã pede desculpas a países vizinhos por bombardeios em conflito contra EUA e Israel

O Gabinete de Imprensa de Dubai, em publicação no X, confirmou que um "incidente menor resultante da queda de destroços após uma interceptação" foi "contido com sucesso". Não há relatos de feridos.

Na mesma publicação, afirmaram que as autoridades "também negaram relatos que circulam nas redes sociais sobre quaisquer incidentes no Aeroporto Internacional de Dubai".

Os voos no aeroporto foram temporariamente suspensos após o incidente, mas foram retomados normalmente pouco tempo depois, conforme o Gabinete de Imprensa de Dubai.