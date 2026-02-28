Donald Trump afirma que líder supremo do Irã está morto

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, afirmou em sua rede social (Truth Social) que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, foi morto durante os ataques realizados neste sábado (28).

"Khamenei, uma das pessoas mais perversas da História, está morto. Isso não é apenas Justiça para o povo do Irã, mas para todos os Grandes Americanos e para aquelas pessoas de muitos Países ao redor do Mundo que foram mortas ou mutiladas por Khamenei e sua gangue de CAPANGAS sanguinários", diz trecho da publicação de Trump.

"Esta é a maior oportunidade única para o povo iraniano retomar seu país", destacou na postagem o presidente estadunidense. O líder dos EUA não deu mais detalhes sobre a morte do aiatolá.

Mais cedo, em um pronunciamento realizado neste sábado (28), o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que existem "indícios fortes" de que o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, foi morto durante a recente onda de ataques aéreos que atingiu o país. Apesar das declarações israelenses, o governo do Irã nega veementemente a morte de seu líder máximo.

A ofensiva, realizada em conjunto com as forças dos Estados Unidos, teve como alvo instalações estratégicas em Teerã, incluindo complexos utilizados pelo aiatolá. Segundo fontes militares citadas pela agência Reuters, um corpo que poderia ser o de Khamenei teria sido localizado nos escombros, mas a identidade ainda aguarda confirmação oficial por meio de exames periciais.

Incerteza e negação

A agência estatal iraniana IRNA informou que o presidente Masoud Pezeshkian está em segurança, mas não forneceu provas de vida de Khamenei, que não faz aparições públicas há alguns dias. Segundo informações do g1, uma autoridade israelense disse sob condição de anonimato que Khamenei está morto e que o corpo do líder supremo já foi encontrado.

Veja também Mundo Líderes mundiais reagem a ataques dos EUA e Israel contra o Irã Mundo Ataques dos EUA e Israel tem como alvo Ali Khamenei e Masoud Pezeshkian

Contudo, relatos de inteligência de Teerã indicam que o líder supremo não estava em Teerã no momento exato de alguns dos impactos, tendo sido supostamente transferido para um local seguro. Imagens de satélite mostram que a residência oficial e escritórios do comando central foram severamente atingidos por bombas de precisão.

Escalada de tensão no Oriente Médio

A operação ocorre em um momento de máxima tensão regional. Os ataques de hoje deixaram, segundo a mídia iraniana, ao menos 201 mortos e cerca de 800 feridos. Em retaliação, o Irã disparou mísseis contra bases americanas e território israelense, atingindo países vizinhos como Catar e Emirados Árabes Unidos.

Ali Khamenei, de 86 anos, ocupa o posto de autoridade máxima do Irã há 35 anos. Sua eventual saída do poder representaria o maior vácuo político na República Islâmica desde a revolução de 1979, com consequências imprevisíveis para o chamado "Eixo da Resistência", que inclui grupos como o Hezbollah e o Hamas.