Imprensa estatal do Irã confirma morte do líder supremo Ali Khamenei após bombardeio

A imprensa oficial do Governo do Irã confirmou, neste sábado (28), a morte do líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, que governou o povo iraniano por 40 anos. A confirmação ocorre horas após um bombardeio conjunto realizado pelos Estados Unidos e Israel, que atingiu um complexo utilizado pelo líder em Teerã.

Inicialmente, o regime iraniano havia negado o óbito, com porta-vozes afirmando que Khamenei estava "bem e seguro". No entanto, após o agravamento da situação interna, o falecimento foi admitido.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já havia divulgado, por meio da rede social dele, a Truth Social, a morte do aiatolá. Conforme o comunicado de Trump, "Khamenei, uma das pessoas mais perversas da História, está morto. Isso não é apenas Justiça para o povo do Irã, mas para todos os Grandes Americanos e para aquelas pessoas de muitos Países ao redor do Mundo que foram mortas ou mutiladas por Khamenei e sua gangue de CAPANGAS sanguinários".

A confirmação da morte foi divulgada pela agência Fars em perfil no X e no Telegram, segundo o portal g1. "O líder supremo da Revolução foi martirizado", disseram as publicações. Segundo ainda a mensagem, o gabinete de governo declarou 40 dias de luto nacional.

Detalhes da operação e baixas

O ataque, descrito como uma ação estratégica coordenada entre o presidente americano Donald Trump e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, resultou em 201 morto e 747 feridos, de acordo com balanços da imprensa local.

Veja também Mundo Quem é Ali Khamenei, líder supremo do Irã alvo do ataque conjunto de EUA e Israel Mundo Escola para meninas no Irã é atacada e deixa 51 crianças mortas após ofensiva atribuída a Israel

Netanyahu afirmou que a ofensiva destruiu a infraestrutura de comando do aiatolá e apelou para que a população iraniana se levante contra o regime. Em resposta imediata, o Irã lançou mísseis contra Israel e bases americanas no Oriente Médio, além de determinar o fechamento do Estreito de Ormuz, uma via vital para o comércio global de petróleo.

Quem era Ali Khamenei

Ali Khamenei, nascido em 1939, governava o Irã com "mão de ferro" desde 1989, quando sucedeu o aiatolá Khomeini. Como líder supremo, ele detinha a última palavra em decisões estratégicas, segurança, forças armadas e política externa. Seu comando foi marcado por uma repressão severa a opositores e por uma postura de confronto direto com o Ocidente.

A morte de Khamenei mergulha o Irã e o Oriente Médio em um cenário de incertezas. Alguns líderes ocidentais criticaram a ação militar.

A Rússia classificou os ataques como uma "agressão criminosa" que coloca o mundo sob risco de uma catástrofe global.

Internamente, o país já enfrentava uma onda de protestos populares motivados pela crise econômica e pelo desgaste do regime teocrático. Até o momento, não há informações oficiais sobre o processo de sucessão para o cargo de líder supremo.