Ex-príncipe Andrew é solto horas após ser preso

O ex-príncipe Andrew deixou a delegacia horas após ser detido, nessa quinta-feira (19), por suspeita de conduta indevida no exercício de um cargo público, por seus vínculos com o financista Jeffrey Epstein quando era representante especial do Reino Unido para o Comércio Internacional. A polícia de Thames Valley informou que "o homem detido foi liberado sob investigação", sem citar o nome do suspeito. Mais cedo, a autoridade havia anunciado a prisão de "um homem de cerca de 60 anos de Norfolk, sob suspeita de má conduta no exercício de um cargo público". A rede britânica BBC mostrou o ex-príncipe deixando uma delegacia do condado de Norfolk no banco traseiro de um veículo, com o olhar perdido. Segundo a legislação do Reino Unido, Andrew poderia permanecer detido por 24 horas sem acusação. Após este prazo, a polícia teria que solicitar aos tribunais uma prorrogação.