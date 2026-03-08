Novo líder supremo do Irã é Mojtaba Khamenei, filho do aiatolá Ali Khamenei

Mojtaba Khamenei, de 56 anos, é o novo líder supremo do Irã. O filho do aiatolá Ali Khamenei, morto no último dia 28 de fevereiro, foi nomeado após decisão da Assembleia de Especialistas do Irã, segundo comunicado da mídia estatal neste domingo (8). As informações são do g1.

Após a declaração, o órgão convocou a população iraniana a jurar lealdade ao novo líder.

Mojtaba é um clérigo de escalão médio, de perfil linha-dura, com laços estreitos com os Guardas Revolucionários. Há anos, já era visto como possível sucessor do pai.

Apesar de o país não ter tradição de sucessão hereditária, o novo líder tem apoio expressivo da Guarda e da estrutura política atual.

Além do pai, Mojtaba perdeu a esposa e um filho pequeno nos ataques recentes.

O anúncio da nomeação foi confirmado pelo membro do conselho Ahmad Alamolhoda, após aval do chefe do secretariado da Assembleia de Especialistas, Hosseini Bushehri.

Mojtaba assume a nação não apenas como a nova autoridade religiosa e política, mas também como chefe das Forças Armadas.

Quem foi Ali Khamenei?

Morto durante bombardeios conduzidos por Estados Unidos e Israel contra alvos estratégicos na capital Teerã, Ali Khamenei comandou o Irã como líder supremo desde 1989. Ele passou quase 40 anos no cargo.

Khamenei foi um dos líderes do Irã durante a Guerra Irã-Iraque, na década de 1980, e criou laços fortes com a Guarda Revolucionária, cujos comandantes eram eleitos ou demitidos por ele.

O ataque que o matou, aos 86 anos, também vitimou comandantes militares e integrantes do alto escalão do regime, desencadeando um confronto militar no Oriente Médio.

Nos últimos dias, a tensão militar aumentou. O Exército israelense atacou um prédio ligado à Assembleia de Especialistas em Qom, cidade do sul do Irã, durante uma reunião de aiatolás.

Autoridades militares de Israel declararam que vão “perseguir todos os sucessores e qualquer pessoa envolvida na escolha de um novo líder”.

Segundo o The New York Times, o presidente Donald Trump classificou Mojtaba como uma opção "inaceitável" e alertou que o próximo líder supremo “não vai durar muito” sem a aprovação dos Estados Unidos.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, rebateu que cabe somente ao povo iraniano eleger o novo líder do país. Ele também exigiu um pedido de desculpas de Trump, acusando-o de ter iniciado a guerra.