Presidente do Irã pede desculpas a países vizinhos por bombardeios em conflito contra EUA e Israel

Masoud Pezeshkian, presidente do Irã, pediu desculpas a países vizinhos por bombardeios em meio à escalada do conflito contra os Estados Unidos e Israel, iniciados no último dia 28 de fevereiro.

Em mensagem veiculada na TV nacional iraniana neste sábado (7), Pezeshkian lamentou que os bombardeios atinjam nações como Emirados Árabes Unidos e Qatar.

Ele também voltou a criticar os EUA e o presidente estadunidense, Donald Trump, pelas declarações sobre a guerra.

Conforme o portal Uol, o presidente do Irã culpou a morte do aiatolá Khamenei e de outros líderes iranianos à "falta de comunicação" que causou os ataques no local.

"A partir de agora, não atacaremos países vizinhos, nem dispararemos mísseis contra eles, a não ser que sejamos atacados primeiro", declarou Pezeshkian.

Apesar do aceno positivo às nações vizinhas, o presidente iraniano subiu o tom contra EUA e Trump, acusando o mandatário estadunidense de violar a lei internacional em ataques contra escolas e hospitais.

Masoud Pezeshkian adotou ainda um tom desafiador em relação a Trump. Nesta sexta-feira, o presidente dos EUA exigiu a "rendição incondicional" do Irã para acabar com a guerra.

"Os inimigos levarão para o túmulo seu desejo de que o povo iraniano se renda", disse Pezeshkian no discurso exibido na televisão.

Nações vizinhas relatam ataques com mísseis após declarações; Trump chama Irã de "perdedor"

Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Qatar foram três dos países que subiram o alerta aos ataques perpetrados pelo Irã neste sábado.

Vídeos nas redes sociais mostram explosões perto do Aeroporto Internacional de Dubai, um dos principais da região.

Donald Trump usou a rede social Truth Social para menosprezar a posição iraniana dentro do Oriente Médio.

"O Irã não é mais o valentão do Oriente Médio, mas sim o perdedor do Oriente Médio", escreveu o presidente dos EUA.

"Hoje o Irã será atingido com muita força! Sob séria consideração para a destruição completa e morte certa, por causa do mau comportamento do Irã, estão áreas e grupos de pessoas que não eram considerados como alvos até este momento", ameaçou Trump.