Petroleiro americano é atingido por míssil no Golfo Pérsico, diz TV estatal iraniana

Um petroleiro americano foi atingido por um míssil na manhã desta quinta-feira (5) no norte do Golfo Pérsico, segundo informações divulgadas pela televisão estatal do Irã. A embarcação estaria em chamas após o ataque, de acordo com um comunicado lido na TV e atribuído ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). As informações são da BBC News.

Segundo o comunicado, caças navais iranianos teriam atingido o petroleiro durante a operação. O IRGC também afirmou que possui “controle total” sobre o Estreito de Ormuz, rota estratégica que liga o Golfo ao Oceano Índico e por onde passa grande parte do comércio global de petróleo.

O incidente, no entanto, não foi confirmado de forma independente por outras autoridades ou organizações internacionais.

Norte do Golfo como alvo

Mais cedo, a Organização do Comércio Marítimo do Reino Unido (MTO) informou que um petroleiro foi atingido na costa do Kuwait, também na região norte do Golfo. De acordo com o órgão, o comandante de uma embarcação ancorada relatou ter ouvido uma grande explosão no lado de bombordo do navio.

Após a explosão, uma pequena embarcação teria deixado a área. Ainda segundo o relato, há óleo na água proveniente de um tanque de carga, o que pode causar impacto ambiental.

A MTO informou que o navio sofreu entrada de água, mas não houve registro de incêndio a bordo. A tripulação permanece segura.