Petroleiro americano é atingido por míssil no Golfo Pérsico, diz TV estatal iraniana
Ataque seria atribuído ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).
Um petroleiro americano foi atingido por um míssil na manhã desta quinta-feira (5) no norte do Golfo Pérsico, segundo informações divulgadas pela televisão estatal do Irã. A embarcação estaria em chamas após o ataque, de acordo com um comunicado lido na TV e atribuído ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). As informações são da BBC News.
Segundo o comunicado, caças navais iranianos teriam atingido o petroleiro durante a operação. O IRGC também afirmou que possui “controle total” sobre o Estreito de Ormuz, rota estratégica que liga o Golfo ao Oceano Índico e por onde passa grande parte do comércio global de petróleo.
O incidente, no entanto, não foi confirmado de forma independente por outras autoridades ou organizações internacionais.
Norte do Golfo como alvo
Mais cedo, a Organização do Comércio Marítimo do Reino Unido (MTO) informou que um petroleiro foi atingido na costa do Kuwait, também na região norte do Golfo. De acordo com o órgão, o comandante de uma embarcação ancorada relatou ter ouvido uma grande explosão no lado de bombordo do navio.
Após a explosão, uma pequena embarcação teria deixado a área. Ainda segundo o relato, há óleo na água proveniente de um tanque de carga, o que pode causar impacto ambiental.
A MTO informou que o navio sofreu entrada de água, mas não houve registro de incêndio a bordo. A tripulação permanece segura.