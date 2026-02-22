Nova York decreta toque de recolher por tempestade de neve

O prefeito da cidade de Nova York, Zohran Mamdani, anunciou neste domingo (22) um toque de recolher temporário na metrópole devido à iminente chegada de uma tempestade de neve.

Mamdani orientou os moradores a evitar deslocamentos desnecessários. “A cidade de Nova York não enfrentou uma tempestade dessa magnitude na última década”, advertiu.

Diante das condições climáticas extremas previstas, que incluem fortes nevascas e ventos intensos, a cidade mais populosa dos Estados Unidos declarou estado de emergência

O toque de recolher vigora das 21h deste domingo (22) até o meio-dia de segunda-feira (23).

Isso resultará no fechamento de ruas, estradas e pontes da cidade ao tráfego geral, seja de automóveis, caminhões, scooters ou bicicletas elétricas. Apenas "algumas viagens essenciais e urgentes serão permitidas", segundo o prefeito.

Até 70 cm de neve

As autoridades de Nova York preveem que as condições climáticas piorarão ao longo do domingo e projetam nevascas significativas até segunda-feira.

São esperados entre 45 e 60 cm de neve na cidade, podendo chegar a até 70 cm em algumas áreas, além de ventos fortes.

As escolas e faculdades estarão fechadas na segunda-feira e a cidade mobilizará recursos e meios para ajudar as pessoas que precisarem de abrigo, detalhou a prefeitura.

A cidade não é a única afetada. Grande parte da costa nordeste também está em estado de alerta.

A governadora de Nova Jersey, Mikie Sherrill, declarou estado de emergência a partir do meio-dia de domingo, o que libera recursos e permite o rápido desdobramento de meios para enfrentar a crise meteorológica.

Em Boston, também há previsão de condições climáticas extremas e foi declarado alerta de neve. São esperados até 60 cm de neve, o que indica uma "magnitude histórica", segundo as autoridades.

Voos cancelados

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) alertou diversas cidades dos Estados Unidos para fortes quedas de neve, ventos violentos e inundações costeiras.

As condições de nevasca se materializariam rapidamente de Maryland até o sudeste da Nova Inglaterra, tornando as viagens extremamente perigosas.

A neve pode cair a um ritmo de cinco a oito centímetros por hora no pico da tempestade, com quase 54 milhões de pessoas em sua trajetória, acrescentou.

Neste domingo, mais de 3.500 voos foram cancelados, segundo o site especializado FlightAware, com os aeroportos de Nova York entre os mais afetados.

Uma severa tempestade de inverno já havia atingido a região no fim de janeiro, causando mais de cem mortes.