Surfista é encontrado morto em sua casa na Costa Rica

Kurt Van Dyke teria sido vítima de um assalto.

Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Surfista Kurt Van Dyke sorridente em frente a um portão de madeira.
Legenda: Surfista norte-americano Kurt Van Dyke, 66 anos, foi morto de forma violenta na Costa Rica.
Foto: Reprodução/Facebook

O cenário do surfe internacional está de luto após a confirmação de que o surfista californiano Kurt Van Dyke, de 66 anos, foi brutalmente assassinado no último sábado (14) em sua residência em Cahuita, na Costa Rica.

O corpo do esportista foi encontrado com sinais de violência extrema, incluindo estrangulamento e diversas facadas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. 

De acordo com o Órgão de Investigação Judicial (OIJ) e a imprensa local, o crime ocorreu por volta das 10h50 da manhã. Dois homens armados teriam invadido a propriedade enquanto a namorada de Van Dyke, de 31 anos, estava no banho.

Ela foi retirada do banheiro e amarrada pelos criminosos, mas, apesar do trauma, não sofreu ferimentos graves.

O corpo de Van Dyke foi localizado na cama, coberto por um lençol, segundo algumas frentes de investigação. Ele teria nítidos sinais de asfixia e perfurações feitas com um objeto pontiagudo. 

Mundo

Novos e-mails: Epstein queria casar com filha de 16 anos de ex e oferecia roupas “sensuais” à jovem

Mundo

'Arco do Amor', ponto turístico da Itália, desaba no Dia dos Namorados

Após o ataque, os suspeitos saquearam diversos pertences da casa e fugiram utilizando o carro do casal, um Hyundai Elantra 2013. A principal linha de investigação da polícia local é a de latrocínio (roubo seguido de morte).

Quem era "King" Van Dyke

Natural de Santa Cruz, na Califórnia, Kurt Van Dyke era uma figura emblemática na região de Limón.

Ele se mudou para a Costa Rica na década de 1980 e era o proprietário do Hotel Puerto Viejo, um estabelecimento tradicional na costa caribenha do país.

No meio esportivo e entre a comunidade de expatriados, ele era conhecido pelo apelido de “King”.

Repercussão e investigação

A morte do surfista chocou moradores e empresários do setor turístico do Caribe sul, uma região onde crimes de violência letal não são frequentes.

Representantes de organizações hoteleiras locais manifestaram preocupação com o impacto que o caso pode ter na percepção internacional de segurança da Costa Rica.

As autoridades costarriquenhas informaram que estão analisando as câmeras de segurança da residência e colhendo depoimentos para tentar identificar os responsáveis pelo crime.

