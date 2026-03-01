Diário do Nordeste
Alireza Arafi assume como líder interino do Irã após ataques que dizimaram cúpula do regime

Anúncio aconteceu neste domingo após ação militar dos Estados Unidos e Israel resultar na morte do aiatolá Ali Khamenei.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Imagem de rosto do aiatolá Alireza Arafi.
Legenda: Aiatolá Alireza Arafi preside um Conselho Interino de Liderança no Irã após a morte de Ali Khamenei.
Foto: Reprodução/X.

O aiatolá Alireza Arafi foi eleito neste domingo (1º) como o líder supremo interino do Irã, assumindo o posto apenas um dia após o bombardeio que resultou na morte de Ali Khamenei. Arafi terá a missão de chefiar o conselho de liderança temporário e comandar o processo de escolha de um novo líder supremo permanente junto à Assembleia dos Peritos.

O conselho interino, conforme anunciado pelo porta-voz Mohsen Dehnavi, inclui também figuras centrais como o presidente Masoud Pezeshkian e o chefe do Judiciário, Gholamhossein Mohseni-Ejei. O grupo assume o poder em um momento de extrema instabilidade, após ataques coordenados pelos Estados Unidos e Israel atingirem o coração do governo em Teerã.

Confirmação de outras mortes no alto escalão

A ofensiva militar não atingiu apenas a liderança religiosa, mas provocou um vácuo no comando das Forças Armadas iranianas. Segundo informações confirmadas pela mídia estatal neste domingo, além da morte do líder supremo Ali Khamenei, também morreram no ataque de sábado (28) o chefe do Estado-Maior Conjunto, Abdolrahim Mousavi, e o ministro da Defesa, Aziz Nasirzadeh. Ambos participavam de uma reunião do Conselho de Defesa no momento do bombardeio.

Outras baixas confirmadas incluem:

Mohammad Pakpour: Chefe da Guarda Revolucionária do Irã.

Ali Shamkhani: Chefe do Conselho de Defesa.

Gholamreza Rezaian: Chefe de Inteligência da polícia nacional.

Em resposta às baixas militares, o governo anunciou Ahmad Vahidi como o novo chefe das Forças Armadas.

A morte de Ali Khamenei

O aiatolá Ali Khamenei, que liderou o Irã com "mão de ferro" por quase 40 anos, foi morto no sábado (28) durante um bombardeio ao complexo onde trabalhava, em Teerã. A confirmação inicial veio por meio do presidente dos EUA, Donald Trump, e foi ratificada apenas na noite de sábado pela agência estatal iraniana Fars, que declarou que o líder foi "martirizado".

O governo iraniano decretou 40 dias de luto nacional e classificou o episódio como um "crime" que marcará a história do mundo islâmico. Enquanto apresentadores da TV estatal anunciaram a morte emocionados, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que a ação foi uma oportunidade única para o povo iraniano retomar o próprio país.

Como acontece a liderança no Irã

O Irã é governado por um regime teocrático instituído em 1979, no qual o poder político é exercido por lideranças religiosas e fundamentado em dogmas da religião. A estrutura de poder do país organiza-se da seguinte forma:

Líder Supremo: É o cargo mais alto da nação, concentrando os poderes político e religioso. O Líder Supremo possui autoridade superior à do presidente e é responsável por definir a política externa, supervisionar o Parlamento, nomear o comandante da Guarda Revolucionária e indicar os principais nomes do Judiciário.

Presidente: Embora seja eleito por voto direto, o presidente responde essencialmente pelas políticas econômicas e questões internas. Além disso, sua atuação é limitada, pois todos os candidatos à presidência devem ser previamente aprovados pelo Líder Supremo.

Assembleia dos Peritos: Este grupo de clérigos islâmicos é o responsável por selecionar, supervisionar e, se necessário, destituir o Líder Supremo.

Contexto atual de liderança

Devido à morte recente de Ali Khamenei, o país é liderado interinamente pelo aiatolá Alireza Arafi. Ele preside um Conselho Interino de Liderança, que conta também com a participação do presidente (atualmente Masoud Pezeshkian) e do chefe do Judiciário. Este conselho conduzirá o Irã até que a Assembleia dos Peritos eleja um novo líder supremo permanente.

