Mesmo após decisão da Suprema Corte, Trump aumenta tarifas globais dos EUA de 10% para 15%

Anúncio foi feito neste sábado (21), na mídia social Truth Social.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Donald Trump, homem de terno azul e gravata vermelha, com expressão séria, sentado diante de um fundo escuro desfocado.
Legenda: Anúncio veio apenas um dia após Trump declarar tarifa global de 10%.
Foto: UkrPictures/Shutterstock.

As tarifas globais dos Estados Unidos (EUA) irão subir de 10% para 15%, com efeito imediato. O anúncio foi feito neste sábado (21), pelo presidente americano Donald Trump. 

A decisão é uma resposta à Suprema Corte dos EUA, que considerou, em grande medida, ilegal a política comercial de Trump. As informações são do Estadão e do O Globo. 

Na plataforma de mídia social Truth Social, o presidente escreveu que estava tomando a decisão “com base em uma análise completa, detalhada e exaustiva da decisão ridícula, mal redigida e extraordinariamente antiamericana sobre tarifas emitida ontem” pela Suprema Corte dos Estados Unidos.

Entenda o conflito entre Trump e a Suprema Corte americana

Nessa sexta-feira (20), a Suprema Corte dos EUA determinou que, segundo a Constituição americana, o poder de impor impostos está restrito ao Congresso. A decisão, por 6 votos a 3, acabou derrubando boa parte do regime tarifário global de Trump. 

No entanto, após o acordo do Tribunal, o presidente americano anunciou uma tarifa global de 10% sobre produtos estrangeiros.

A medida tem como base a Seção 122 da Lei de Comércio de 1974, que permite ao presidente impor tarifas por até 150 dias sem aprovação do Congresso. É a primeira vez que um governante americano utiliza esse instrumento. 

A taxação de 10% anunciada na sexta-feira (20) estava programada para entrar em vigor em 24 de fevereiro. 

Apenas um dia após esse anúncio, Trump divulgou o aumento da tarifa global para 15%. O prazo para o início dessa nova taxação não foi divulgado. 

