Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Moraes autoriza visita de assessor de Trump a Bolsonaro na prisão

O encontro ocorre em meio a discussões, nos EUA, sobre a suposta classificação de facções criminosas brasileiras.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:59)
Mundo
montagem de fotos de Jair Bolsonaro e do assessor sênior do governo Donald Trump, Darren Beattie.
Legenda: Além de Darren Beattie, foi autorizada ainda a presença de um intérprete.
Foto: Divulgação/Departamento de Estado dos EUA / Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil.

O ministro Alexandre de Moraes autorizou que o assessor sênior do governo Donald Trump, Darren Beattie, visite o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão. A autorização, anunciada nessa terça-feira (10), descreve que a visita deverá ocorrer no dia 18 de março, das 8h às 10h.

Bolsonaro está preso na Papudinha, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão pela trama golpista. As visitas ao ex-presidente precisam da permissão de Moraes, relator do processo que culminou na reclusão de Bolsonaro.

Darren Beattie estará no Brasil na próxima semana. Na quarta-feira (18), ele deve participar de um evento sobre minerais críticos em São Paulo.

O encontro ocorre em meio a discussões, nos EUA, sobre a suposta classificação de facções criminosas brasileiras, caso do PCC e do Comando Vermelho (CV), como Organizações Terroristas Estrangeiras.

Pedido de visita

A defesa do ex-mandatário da República havia solicitado ao ministro, de maneira excepcional, que o assessor de Trump fosse autorizado a fazer a visita na Papuda no dia 16 de março, uma segunda-feira, ou no dia 17, uma terça-feira. No entanto, a regra é que as visitas ao ex-presidente aconteçam às quartas e aos sábados. As informações são do g1.

Na decisão, Moraes alega que não há previsão legal para alterar o dia de visitação, "uma vez que os visitantes devem ser adequar ao regime legal do estabelecimento prisional e não o contrário, no sentido de resguardar a organização administrativa e a segurança".

Além de Darren Beattie, foi autorizada ainda a presença de um intérprete, que deverá ser previamente informado.

Veja também

teaser image
Mundo

EUA formam coalizão militar com 12 países da América Latina

teaser image
Mundo

Secretário de Segurança do Irã afirma que não negociará fim de conflito com os EUA

Embates do assessor de Trump e Moraes

Em 2025, Beattie fez provocações a Moraes após publicar críticas à atuação do STF no processo contra Bolsonaro e aliados na tentativa de golpe. À época, o Itamaraty pediu uma retratação sobre os comentários.

Com a prisão de Bolsonaro, os EUA aplicaram uma sanção contra Moraes, acusando-o de autorizar detenções preventivas arbitrárias e de suprimir a liberdade de expressão durante o julgamento da trama golpista de 2022.

Após o anúncio das sanções contra Moraes, Eduardo Bolsonaro fez uma publicação agradecendo a Beattie por seus esforços.

Quem é Darren Beattie, assessor de Trump que visitará Bolsonaro na prisão

No Departamento de Estado dos EUA, o assessor Darren Beattie atua na proposição e supervisão de políticas de Washington relacionadas a Brasília.

Antes de atuar no cargo, Beattie foi redator de discursos da Casa Branca no 1º mandato de Donald Trump como presidente, sendo demitido em 2018 por um discurso em evento frequentado por nacionalistas brancos.

No site do Departamento de Estado dos EUA, ele é descrito como "um defensor entusiasta da promoção ativa da liberdade de expressão como ferramenta diplomática".

Montagem com duas fotos lado a lado. À esquerda, a parte superior da cabeça de uma pessoa com cabelo escuro preso para trás, em ambiente interno com luz natural ao fundo. À direita, imagem de câmera de segurança mostrando uma pessoa de pé ou caminhando, vestindo um casaco escuro com capuz e calça clara, em um espaço interno com piso liso e alguns objetos metálicos ao fundo.
Mundo

Polícia divulga nova imagem de psicóloga cearense antes de entrada em barco

Vitória Figueiredo Barreto está desaparecida no Reino Unido desde o último dia 3 de março.

Mylena Gadelha
11 de Março de 2026
Uma pessoa está sentada em uma poltrona acolchoada de cor azul dentro de um auditório iluminado, com paredes revestidas em madeira clara. A pessoa segura um crachá próximo ao peito; o crachá tem fundo alaranjado e exibe o texto “25th World Congress of Social Psychiatry”. Ao fundo, há outras poltronas semelhantes e detalhes arquitetônicos do ambiente.
Mundo

Cearense desaparecida no Reino Unido teria utilizado barco para se locomover, diz amiga

Segundo Liliane Além-Mar, câmeras de segurança obtidas pela Polícia de Essex registraram o momento.

Redação
11 de Março de 2026
Imagem tirada em ambiente interno, mostrando uma pessoa usando um gorro de tricô vermelho e uma jaqueta escura. Ao fundo, há um televisor desligado refletindo uma silhueta, além de uma parede com cabide onde estão pendurados um capacete branco e algumas peças de roupa.
Mundo

Buscas por cearense desaparecida no Reino Unido chegam ao 8º dia: 'Só queremos ela conosco'

Amiga de Vitória Figueiredo Barreto, Liliane Além-Mar, fez apelo aos moradores de Brightlingsea por informações sobre a cearense.

Mylena Gadelha
11 de Março de 2026
montagem de fotos de Jair Bolsonaro e do assessor sênior do governo Donald Trump, Darren Beattie.
Mundo

Moraes autoriza visita de assessor de Trump a Bolsonaro na prisão

O encontro ocorre em meio a discussões, nos EUA, sobre a suposta classificação de facções criminosas brasileiras.

Redação
11 de Março de 2026
Vitória é uma mulher jovem, branca, de cabelo castanho escuro liso. Na foto, ela usa óculos de grau de armação azul e redonda e roupa de frio.
Mundo

'Viram a Vitória?': Polícia da Inglaterra diz fazer 'tudo o que pode' para achar cearense

Vitória Figueiredo Barreto está desaparecida desde 3 de março.

Luana Severo
10 de Março de 2026
Polícia encontra bolsa de psicóloga Vitória Barreto e divulga vídeo dela em ônibus
Mundo

Polícia encontra bolsa de psicóloga Vitória Barreto e divulga vídeo dela em ônibus

Ela está desaparecida desde o início de março no Reino Unido.

João Lima Neto
10 de Março de 2026
Uma pessoa com cabelo escuro e comprido aparece em um ambiente interno iluminado por luz natural. Ao fundo, há janelas amplas que mostram uma paisagem externa com neve acumulada. Dentro do ambiente, vasos com plantas verdes estão posicionados próximos às janelas. A pessoa veste uma peça de roupa de tom escuro e está enquadrada da altura dos ombros para cima.Forneça seus comentários sobre o BizChat
Mundo

Veja o que se sabe sobre o caso da psicóloga cearense desaparecida no Reino Unido

Vitória Figueiredo Barreto, de 30 anos, foi vista pela última vez na cidade de Wivenhoe, em Colchester.

Mylena Gadelha
09 de Março de 2026
Reunião de homens islâmicos com destaque central para Mojtaba Khamenei, um homem de 50 anos com barba grisalha usando óculos e turbante preto.
Mundo

Novo líder supremo do Irã é Mojtaba Khamenei, filho do aiatolá Ali Khamenei

Clérigo tem aproximação com Guarda Revolucionária do país.

Redação
08 de Março de 2026
Donald Trump discursa em um púlpito com o selo presidencial dos Estados Unidos, posicionado entre bandeiras nacionais sob um fundo azul. Atrás dele, um escudo exibe o mapa das Américas com o texto
Mundo

EUA formam coalizão militar com 12 países da América Latina

Objetivo seria combater cartéis e afastar “adversários” da região .

Redação
08 de Março de 2026
Dois homens vestindo uniformes militares camuflados seguram um grande cartaz preto com a imagem do aiatolá Ali Khamenei. O cartaz exibe o líder religioso ao centro e inscrições em árabe na parte inferior.
Mundo

Sob intensos bombardeios, Irã define sucessor de Ali Khamenei

Nome do novo líder supremo do país não foi revelado.

AFP
08 de Março de 2026
Foto que contém cortina de fumaça próxima ao aeroporto de Dubai.
Mundo

Drone causa explosão nos arredores do Aeroporto Internacional de Dubai

Local foi atingido em meio aos conflitos entre Irã, Israel e EUA.

Redação
07 de Março de 2026
Foto que contém mulher segurando a bandeira do Irã em meio a escombros de rua em Teerã.
Mundo

Presidente do Irã pede desculpas a países vizinhos por bombardeios em conflito contra EUA e Israel

Ataques a nações do Oriente Médio a partir do país persa vêm sendo relatados.

Redação e AFP
07 de Março de 2026
Foto de veículo da perícia que investiga a morte de brasileiro por polícia dos EUA após ocorrência relacionada à saúde mental.
Mundo

Polícia dos EUA mata brasileiro após ocorrência relacionada à saúde mental

Polícia afirma que brasileiro estava armado, família nega.

Redação
06 de Março de 2026
Imagem de Kristi Noem, ex-secretária de Segurança Interna do governo de Donald Trump, responsável pelo ICE.
Mundo

Trump demite Kristi Noem do cargo de secretária de Segurança Interna

Noem era uma das responsáveis pela política do ICE de expulsões de imigrantes, que causou mortes em Minneapolis.

Redação e AFP
05 de Março de 2026
Múltiplas rodadas de explosões ecoaram sobre Doha em 5 de março, poucas horas após autoridades informarem que estavam evacuando moradores que moravam próximos à embaixada dos EUA.
Mundo

Petroleiro americano é atingido por míssil no Golfo Pérsico, diz TV estatal iraniana

Ataque seria atribuído ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).

Redação
05 de Março de 2026
Três pessoas usando uniformes laranja com vários patches e brasões estão em uma área externa de terreno rochoso. As três estão posicionadas em pé na parte frontal da imagem, enquanto um grupo maior, também uniformizado, aparece ao fundo, distribuído pelo mesmo ambiente. O cenário é aberto, com chão coberto por pedras e formações rochosas ao redor.
Mundo

Brasileiros do Legendários ficam 'presos' em Dubai após fechamento de aeroportos

Advogado relatou que, apesar do conflito no Oriente Médio, a sensação não é de insegurança.

Redação
03 de Março de 2026
Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, falando em um evento com fundo branco e uma bancada de madeira, usando terno e gravata azul.
Mundo

Irã anuncia ter atacado gabinete de Netanyahu, primeiro-ministro de Israel

Quartel-general do comandante da Força Aérea de Israel também foi atacado.

Redação e AFP
02 de Março de 2026
Agentes dos serviços de emergência israelenses em inspeção aos destroços no local de um ataque com mísseis próximo a Bet Shemesh, cerca de 30 quilômetros a oeste de Jerusalém.
Mundo

Irã contabiliza 555 mortos após ataques dos EUA e de Israel no fim de semana

Ao menos 131 cidades registraram impactos da ofensiva, segundo a entidade humanitária Crescente Vermelho

João Lima Neto
02 de Março de 2026
Em publicação, o secretário Ali Larijani criticou Trump, afirmando que o presidente dos EUA 'mergulhou a região no caos'.
Mundo

Secretário de Segurança do Irã afirma que não negociará fim de conflito com os EUA

No domingo (1º), Trump afirmou que a campanha americana no Oriente Médio continuará até que todos os objetivos militares sejam alcançados.

João Lima Neto
02 de Março de 2026
Imagem de rosto do aiatolá Alireza Arafi.
Mundo

Alireza Arafi assume como líder interino do Irã após ataques que dizimaram cúpula do regime

Anúncio aconteceu neste domingo após ação militar dos Estados Unidos e Israel resultar na morte do aiatolá Ali Khamenei.

Redação
01 de Março de 2026