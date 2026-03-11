Moraes autoriza visita de assessor de Trump a Bolsonaro na prisão

O ministro Alexandre de Moraes autorizou que o assessor sênior do governo Donald Trump, Darren Beattie, visite o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão. A autorização, anunciada nessa terça-feira (10), descreve que a visita deverá ocorrer no dia 18 de março, das 8h às 10h.

Bolsonaro está preso na Papudinha, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão pela trama golpista. As visitas ao ex-presidente precisam da permissão de Moraes, relator do processo que culminou na reclusão de Bolsonaro.

Darren Beattie estará no Brasil na próxima semana. Na quarta-feira (18), ele deve participar de um evento sobre minerais críticos em São Paulo.

O encontro ocorre em meio a discussões, nos EUA, sobre a suposta classificação de facções criminosas brasileiras, caso do PCC e do Comando Vermelho (CV), como Organizações Terroristas Estrangeiras.

Pedido de visita

A defesa do ex-mandatário da República havia solicitado ao ministro, de maneira excepcional, que o assessor de Trump fosse autorizado a fazer a visita na Papuda no dia 16 de março, uma segunda-feira, ou no dia 17, uma terça-feira. No entanto, a regra é que as visitas ao ex-presidente aconteçam às quartas e aos sábados. As informações são do g1.

Na decisão, Moraes alega que não há previsão legal para alterar o dia de visitação, "uma vez que os visitantes devem ser adequar ao regime legal do estabelecimento prisional e não o contrário, no sentido de resguardar a organização administrativa e a segurança".

Além de Darren Beattie, foi autorizada ainda a presença de um intérprete, que deverá ser previamente informado.

Embates do assessor de Trump e Moraes

Em 2025, Beattie fez provocações a Moraes após publicar críticas à atuação do STF no processo contra Bolsonaro e aliados na tentativa de golpe. À época, o Itamaraty pediu uma retratação sobre os comentários.

Com a prisão de Bolsonaro, os EUA aplicaram uma sanção contra Moraes, acusando-o de autorizar detenções preventivas arbitrárias e de suprimir a liberdade de expressão durante o julgamento da trama golpista de 2022.

Após o anúncio das sanções contra Moraes, Eduardo Bolsonaro fez uma publicação agradecendo a Beattie por seus esforços.

Quem é Darren Beattie, assessor de Trump que visitará Bolsonaro na prisão

No Departamento de Estado dos EUA, o assessor Darren Beattie atua na proposição e supervisão de políticas de Washington relacionadas a Brasília.

Antes de atuar no cargo, Beattie foi redator de discursos da Casa Branca no 1º mandato de Donald Trump como presidente, sendo demitido em 2018 por um discurso em evento frequentado por nacionalistas brancos.

No site do Departamento de Estado dos EUA, ele é descrito como "um defensor entusiasta da promoção ativa da liberdade de expressão como ferramenta diplomática".