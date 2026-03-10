Diário do Nordeste
Moraes arquiva inquérito contra Elon Musk por suposta obstrução da Justiça e incitação ao crime

O bilionário era investigado desde abril de 2024.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:54, em 11 de Março de 2026)
PontoPoder
Colagem de imagens de Alexandre de Moraes e Elon Musk. O magistrado segura folhas de papel. Já Musk gesticula com as mãos e sorri. Imagem usada em matéria sobre ministro arquivar inquérito contra empresário.
Legenda: Alexandre de Moraes atendeu a um pedido de Paulo Gonet em relação ao bilionário Elon Musk.
Foto: Valter Campanato/Agência Brasil; Shutterstock.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o arquivamento do inquérito que investigava a conduta do dono do X, Elon Musk. O magistrado atendeu, nesta terça-feira (10), a uma manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

“Tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária, nem a título originário, sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas”, ressaltou Moraes.

Musk era investigado desde abril de 2024 por suposta obstrução da Justiça e incitação ao crime na rede social. De acordo com o parecer da PGR, a apuração não indicou uma “resistência deliberada da plataforma em acatar as determinações” da Justiça brasileira. 

Ainda no curso das investigações, a Polícia Federal ressaltou que “os investigados intensificaram a utilização da estrutura da milícia digital fora do território brasileiro com os objetivos de se furtar ao cumprimento das ordens judiciais e tentar difundir informações falsas ou sem lastro para obter a aderência de parcela da comunidade internacional com afinidade ideológica com o grupo investigado para impulsionar o extremismo do discurso de polarização e antagonismo aos poderes constituídos no País”.

Gonet, no entanto, chegou a uma conclusão diferente e defendeu que não havia provas que sustentassem a tese inicial do caso. 

