O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o arquivamento do inquérito que investigava a conduta do dono do X, Elon Musk. O magistrado atendeu, nesta terça-feira (10), a uma manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

“Tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária, nem a título originário, sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas”, ressaltou Moraes.

Musk era investigado desde abril de 2024 por suposta por suposta obstrução da Justiça e incitação ao crime na rede social. De acordo com o parecer da PGR, a apuração não indicou uma “resistência deliberada da plataforma em acatar as determinações” da Justiça brasileira.

Veja também PontoPoder Após falta de representante do X, Moraes bloqueia contas da Starlink no Brasil

Ainda no curso das investigações, a Polícia Federal ressaltou que “os investigados intensificaram a utilização da estrutura da milícia digital fora do território brasileiro com os objetivos de se furtar ao cumprimento das ordens judiciais e tentar difundir informações falsas ou sem lastro para obter a aderência de parcela da comunidade internacional com afinidade ideológica com o grupo investigado para impulsionar o extremismo do discurso de polarização e antagonismo aos poderes constituídos no País”.

Gonet, no entanto, chegou a uma conclusão diferente e defendeu que não havia provas que sustentassem a tese inicial do caso.